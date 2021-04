Margot Sikanonyi, ricordate la bellissima e giovanissima Maria de “Un medico in famiglia”? Sono passati anni: com’è cambiata la sua vita.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di lei: Margot Sikabonyi, la splendida e straordinaria Maria, che, per tantissimi anni e stagioni, ci ha fatto innamorare e sognare a “Un Medico in famiglia”. Davvero giovanissima in questa famosissima serie televisiva, Margot ha iniziato a cavalcare l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante la fiction sia finita da un pezzo, continua ad essere ricordata con affetto e simpatia da tutto il pubblico italiano. Sono passati anni da questo momento, ma cosa fa oggi?

“Un Medico in famiglia”, diciamoci la verità, l’ha consacrata come vera e propria regina indiscussa della recitazione italiana, ma alle sue spalle Margot Singabonyi decanta di un successo davvero clamoroso. Attrice teatrale, televisiva e cinematografica, la giovanissima romana vanta di un curriculum davvero impressionante. Cosa fa oggi, però? Recentemente, è uscito il suo primo libro, “Respira”. È proprio per questo motivo che la redazione di Sologossip ha avuto la possibilità di intervistarla. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato in esclusiva per i nostri carissimi lettori.

Ricordate Maria de “Un medico in famiglia”? Cosa fa oggi la bellissima Margot Sikabonyi

Ciao Margot, parlaci un po’ di te: com’eri da bambina? “Ero molto energetica, solare, mattacchiona e furbetta. Facevo impazzire mia madre! Infine, ero sempre pronta a fare ridere gli altri e ad essere simpatica. Ovviamente, ero così in situazioni che conoscevo. Altrimenti, ero molto timida”;

Tantissimi auguri alla splendida Maria, che tutti i suoi sogni e desideri si possano realizzare il più presto possibile!