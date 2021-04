Katia Follesa ha ricevuto una notizia fantastica: non se l’aspettava assolutamente, che sorpresa!

Sappiamo, Katia Follesa è molto attiva sui social, e proprio qui, negli ultimi giorni, ha manifestato una novità incredibile. L’attrice ha svelato, infatti, che sono iniziati i preparativi per la scrittura della seconda stagione di Social Family. Una docu-comedy che tratta le avventure di una famiglia, in questo caso di Katia Follesa e di Angelo Pisano, e della figlia Agata. Ma proprio ieri, vi abbiamo rivelato un’altra fantastica novità. A quanto pare, in questa seconda stagione, dovrebbe esserci, come riportato dalla comica, anche Alvin. Oltre ad essere impegnata con questo nuovo progetto, nelle scorse settimane, abbiamo visto la conduttrice al centro dell’attenzione, per essere stata una delle protagoniste di un nuovo game show, ovvero LOL: Chi ride è fuori.

E proprio a tal proposito, la bella Follesa, da qualche ora esatta, ha pubblicato un post, pieno di soddisfazione: avete visto cos’è successo?

Katia Follesa sorpresa da una notizia fantastica: cosa ha ricevuto

Negli ultimi tempi, l’abbiamo vista nel seguitissimo game show, Lol: Chi ride è fuori, dove, qui, Katia Follesa è riuscita ad arrivare fino alla fine del gioco, ma non ha conquistato il primo posto. Come ormai è noto, il vincitore è stato Ciro Priello. La comica, però, è stata sicuramente una delle più seguite in assoluto, anche se, bisogna ammetterlo, tutti hanno dimostrato grande ‘entusiasmo’.

Proprio a tal proposito, da qualche ora, Katia ha pubblicato un post, che lei stessa non si aspettava. “Sono soddisfazioni! Grazie! che bello ricevere questo riconoscimento dal Premio Massimo Troisi.. infinitamente grazie!”, ha scritto, come potete osservare in basso.

“Dal report è emersa una rivoluzione delle risate sui social network avvenuta grazie a ‘LOL’… che ha spinto nelle prime posizioni Katia Follesa”: un inaspettato, ma sicuramente meritatissimo riconoscimento, che la bella attrice ha ricevuto.