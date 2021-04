La moglie di Patrick Dempsey è davvero incantevole: il suo nome è Jillian e la coppia ha tre figli! Vi sveliamo tutte le curiosità sulla famiglia Dempsey!

Su Rai Due questa sera di mercoledì 21 aprile va in onda la commedia ‘Tutta colpa dell’amore. Patrick Dempsey è uno dei protagonisti del film del 2002. Classe ’66, da molte è ricordato e riconosciuto come ‘Dottor Stranamore’ in Grey’s Anatomy. Ma Patrick è un attore famosissimo che abbiamo visto in tanti film! Quello di Derek Shepherd nella famosissima serie televisiva è stato il ruolo che gli ha regalato il successo. Dempsey è stato in seguito nel cast di Scream 3, Angeli d’accaio, Il settimo è quello giusto. Ha recitato il ruolo di avvocato divorzista nel film campione d’incassi, Come d’incanto, ha recitato in tanti altri film ed ultimamente lo abbiamo visto nella serie tv Diavoli con Alessandro Borghi. Patrick Dempsey con il suo fascino ha conquistato milioni di donne: il suo cuore però appartiene a lei, Jillian. Vi parliamo della moglie del noto attore!

Patrick Dempsey, chi è la moglie Jillian: bellissima donna, sapete che lavoro fa?

Patrick Dempsey è convolato a nozze per ben due volte. La prima con Rocky Parker, la sua manager. Sono stati insieme dal 1987 al 1994: dopo il divorzio, si legge su Wikipedia, la donna lo avrebbe accusato di abusi che però in seguito ha smentito.

Dal 1999 il celebre attore americano è sposato con Jillian Fink da cui ha avuto tre figli, Tallulah Fyfe, nel 2002, ed i gemelli Darby Galen e Sullivan Patrick nel 2007. La dolce metà di Patrick Dempsey è una bellissima donna, famosa truccatrice! Eccoli insieme:

Il profilo Instagram della donna è lo stesso che usa per lavoro: si chiama jilliandempsey e mostra ai suoi migliaia di follower i suoi lavori, colori, prodotti make up e tante altre curiosità per il mondo del beauty.