Nel film ‘Tutta colpa dell’amore’, l’attrice Reese Witherspoon aveva solo 26 anni: ecco com’è oggi la celebre star americana.

Reese Witherspoon è la protagonista del simpatico film ‘Tutta colpa dell’amore’ in onda questa sera di mercoledì 21 aprile su Rai Due. La commedia uscita nel 2002 vede protagonisti, oltre la celebre attrice, anche Patrick Dempsey e Josh Lucas. Melanie Carmichael, originaria dell’Alabama e stilista nella Grande Mela, è sul punto di sposare Andrew ma deve prima divorziare dal precedente marito. Una volta ritornata nel suo vecchio paese, scopre di essere ancora innamorata del consorte. Una ‘love story’ simpatica ed emozionante quella in onda questa sera su Rai Due. La celebre attrice, classe ’76, quando è uscito il film aveva 26 anni. Oggi ne ha 45: vi mostriamo alcuni scatti di Reese oggi!

Leggi anche Patrick Dempsey, chi è la moglie Jillian: bellissima donna, sapete che lavoro fa?

Reese Witherspoon, in ‘Tutta colpa dell’amore’ aveva 26 anni: ecco com’è la celebre attrice oggi

Reese Witherspoon è la celebre attrice americana che oltre ad essere la protagonista nel film in onda su Rai Due questa sera di mercoledì 21 aprile, ha recitato in tantissime pellicole. Ha ottenuto riconoscimenti di un valore incredibile come il Golden Globe, uno Screen Actor Guild Award, il BAFTA ed il Premio Oscar alla miglior attrice.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Questa sera la vediamo in ‘Tutta colpa dell’amore’, film uscito nel 2002. Aveva solo 26 anni quando interpretava Melanie, oggi ne ha 45! Su Instagram è super seguita ed è lì che abbiamo pescato qualche sua foto di oggi. E’ incredibile quanto non sia cambiata di una virgola con il passare degli anni! Eccola in una foto pubblicata sul suo canale social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Vita privata

Reese è mamma di tre figli. I primi due, Ava Elizabeth Philippe e Deacon Reese Philippe sono nati dall’unione con Ryan Philippe, celebre attore che ha sposato nel 1999. Nel 2007 ha divorizato dall’attore e, dopo una storia con Jake Gyllenhaal, ha conosciuto Jim Toth. Ha sposato quest’ultimo nel 2011 e dalla loro unione è nato Tennessee James, nel 2012.