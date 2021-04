La Regina Elisabetta da oltre 50 anni indossa sempre le stesse scarpe: conoscete il motivo?

Giorni difficili questi per la Regina Elisabetta, il suo amato, il principe Filippo è scomparso esattamente il 9 aprile. Sabato scorso sono avvenuti i dovuti funerali, che hanno visto la partecipazione di una cerchia ristretta di parenti. Com’è noto, all’ultimo addio non c’è stata Meghan Markle, e sembrerebbe che la sua assenza sia dovuta al suo stato attuale di gravidanza.

La regina Elisabetta in tutte le occasioni ha sfoggiato un look particolare, stilosa ed elegante, in ogni circostanza. Non tutti, forse, hanno notato, che da oltre 50 anni, indossa sempre lo stesso modello di scarpe: ma conoscete il motivo? E’ una lunga storia.

La Regina Elisabetta e il suo stile particolare: perchè indossa sempre le stesse scarpe?

Sappiamo, la regina Elisabetta è nota anche per il suo stile, sempre elegante e raffinato. Siamo ormai avvezzi ad ammirarla con i suoi soliti cappotti color pastello, e la borsetta tra le mani, che porta sempre con sè. Ma forse non tutti ci hanno fatto caso, la Regina, da oltre 50 anni, porta sempre lo stesso modello di scarpe: conoscete il vero motivo che si nasconde dietro questa scelta?

A quanto pare, dietro questa decisione di indossare sempre le stesse scarpe, si cela una vera e propria catena di montaggio. Infatti, sua maestà ha un calzolaio personale, e anche una assistente, che le indossa per lei. In precedenza, queste calzature erano fornite da un’azienda britannica, la Rayne. Purtroppo, in seguito, questa azienda non ha più prodotto tali calzature. La regina, non ha però voluto rinunciare a questo modello, e si è così affidata ad un calzolaio personale.

Le sue scarpe appartengono alla società di calzolai italiani, Anello & Davide, e sono realizzate con un tessuto particolare, in pelle di vitello, e di colore nero. Sembrerebbe, proprio, che sua Maestà non abbia voluto assolutamente rinunciare alle ‘sue scarpe’, e abbia così continuato a farle produrre da un calzolaio privato.