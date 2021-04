Altro tragico lutto per la Regina Elisabetta a distanza di pochissimi giorni dalla scomparsa del suo amato Principe Filippo: cos’è successo.

Sembrerebbe non sia affatto un periodo facile quello che, in queste due ultime settimane, la Regina Elisabetta sta vivendo. Dopo la drammatica morte del suo caro ed amato Principe Filippo, proprio qualche giorno fa, la sovrana di Inghilterra ha appreso la notizia di un altro tragico lutto. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nel giorno dei funerali del duca di Edimburgo, sia venuto a mancare un fedele amico e collaboratore della regina e, quindi, della famiglia reale.

Stando a quanto si apprende dai tabloid britannici, sembrerebbe che la Regina Elisabetta, com’è giusto che sia, in questo ultimo periodo sia particolarmente affranta. Non soltanto, pochissime settimane fa, ha dovuto “addio” al suo compagno di vita e padre dei suoi figli, ma ha anche appreso la notizia della morte di un suo consigliere. Scopriamo cos’è successo esattamente.

Regina Elisabetta, doloroso lutto dopo la morte del Principe Filippo: drammatica notizia nel giorno dei funerali

Proprio Sabato 17 Aprile, in forma strettamente e rigorosamente privata, date anche le norme per l’emergenza Coronavirus, si sono svolti i funerali del Principe Filippo. È proprio in questo giorno che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia venuto a mancare un fedele amico, collaboratore e consigliere della Regina. All’età di circa 86 anni, è morto Sir Michael Oswald. Una notizia davvero drammatica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente scosso ancora di più la Regina Elisabetta.

La notizia di questo doloroso lutto, a distanza di pochissimi giorni dalla dipartita di suo marito, ha fortemente addolorato la Regina Elisabetta. Tanto che, da quanto si legge dal web, potrebbe velocizzare il suo “ritiro dalle scene”. Ed affidare, così, i suoi incarichi a suo figlio Carlo. Chi era, però, Sir Michael Oswald? Come dicevamo precedentemente, l’uomo era una persona più che fidata della famiglia reale. Oltre ad essere stato, per circa cinquant’anni, il collaboratore dei sovrani d’Inghilterra, era diventato anche il fedele consigliere per la corsa ai cavalli della regina.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Ricordiamo che, a breve, la Regina compirà gli anni. E che, a causa di questo forte dolore, non ci saranno festeggiamenti.