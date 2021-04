Raz Degan è stato uno dei concorrenti delle precedenti edizioni de L’Isola dei Famosi, ricordate com’era? Adesso si mostra proprio così.

Correva esattamente l’anno 2017 ed, in particolare la dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi, quando, per la prima volta in assoluto, Raz Degan vi prendeva parte insieme ad un gruppo di naufraghi davvero fantastici. Entrato proprio nel corso della prima puntata dell’adventure reality, l’attore e modello è riuscito a durare sull’isola ben settantatré giorni. Riuscendo, quindi, ad aggiudicarsi il titolo di vincitore. E a portarsi a casa, infine, il montepremi finale.

Il percorso di Raz Degan su L’isola dei Famosi, c’è da ammetterlo, è stato davvero encomiabile. Seppure intenso a causa di continui scontri con il resto del gruppo, l’attore è riuscito alla grande a viversi questa esperienza. Conquistando, quindi, tutto il pubblico italiano, che l’ha voluto fortemente premiare. Ricordate, però, come si mostrava nel corso di questa esperienza televisiva? “Sopravvissuto” alla fame per ben settantatré giorni, il bel Degan alla fine del reality è apparso visibilmente dimagrito. Adesso, a distanza di ben quattro anni da questo momento, com’è diventato? Scopriamolo insieme!

L’Isola dei Famosi, Raz Degan si mostrava proprio così: lo ricordate? Com’è oggi

Sono passati esattamente quattro anni da quando Alessia Marcuzzi, dallo studio di Cologno Monzese, eleggeva Raz Degan vincitore assoluto della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, ne è passata di acqua sotto i ponti. Ecco, ma com’è cambiata l’attore e modello in tutti questi anni? Se, nel corso della sua esperienza a Cayos Cochinos, il bel Degan è apparso dimagrito e con un’aspetto, com’è giusto che sia, piuttosto “selvaggio”, come sarà diventato adesso?

Com’è cambiato oggi, quindi, Raz Degan? Vi mostriamo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Attivissimo e seguitissimo sul suo canale Instagram ufficiale, l’attore e modello è solito interagire con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che siamo riusciti a rintracciare uno scatto recentissimo, pubblicato qualche giorno fa, che ci permette di capire com’è cambiato il bel Degan in questi anni.

Insomma, si può chiaramente vedere: Raz Degan, adesso, appare leggermente più muscoloso rispetto a quando era su Cayos Cochinos. Mentre, per il resto, è rimasto completamente identico.