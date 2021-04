E’ successo a Primo Appuntamento, un vero colpo di scena: ha sorpreso proprio tutti, avete visto cosa è accaduto?

Ieri sera, martedì 20 aprile, è andata in onda l’ultima puntata del tanto seguito programma televisivo, Primo Appuntamento. Tale format prevede l’incontro in un ristorante di persone non conosciute, che si ritrovano a cena per la prima volta, senza essersi mai visti. Al timone di questa trasmissione c’è Flavio Montrucchio. Il conduttore, durante la presentazione dei protagonisti, si è inserito, non tra di loro, certo, ma indirettamente, con piccole considerazioni. Come abbiamo espresso, ieri c’è stata una nuova puntata, e un colpo di scena è avvenuto nel famoso ristorante: avete notato anche voi? Impossibile non riconoscerlo.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Primo Appuntamento, grande sorpresa in puntata: tutti l’hanno notato

Come abbiamo anticipato, un colpo di scena è avvenuto durante la messa in onda della puntata di ieri, martedì 20 aprile, di Primo Appuntamento, il programma in onda su Real Time, ogni martedì, in prima serata. L’incontro di persone sconosciute, che solo al momento della cena iniziano una conoscenza, per poi decidere in seguito se continuare o meno a vedersi, ha appassionato i telespettatori.

Ma parlando di questo grande colpo di scena, tutti l’hanno notato. Nella puntata trasmessa ieri, è arrivata una persona non del tutta sconosciuta. Infatti, seduto al bar, un ospite speciale, che ci ha accompagnato con la sua voce durante i mesi di quarantena.

“Lei però ha una faccia conosciuta“, esclama il barista. A quel punto, Fabio, questo il suo nome, ha affermato: “Dice? Guarda, me lo dicono in tanti. Mi hai visto su un balcone”. “Quale balcone?”, risponde divertito. E in quel momento viene mostrato il video che ormai è diventato super virale. Infatti, Fabio è il ragazzo diventato famoso per il video divenuto ‘social’, girato sul suo balcone durante il lockdown dell’anno scorso in cui urlava “Ce la faremo”, con grande forza: l’avete notato anche voi? Impossibile non riconoscerlo!