Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 21 aprile: la decisione inaspettata di Gemma; cosa accadrà nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo l’appuntamento di ieri, in cui le vicende amorose sono state messe in standby per dare spazio alla sfilata femminile, oggi si torna nel vivo. Come sempre, non ci sono anticipazioni ufficiali giornaliere sulla trasmissione di Maria De Filippi, poiché le puntate vengono registrate diversi giorni prima della messa in onda su Canale 5. Proviamo tuttavia a capire cosa potrebbe accadere in studio oggi, mercoledì 21 aprile 2021.

Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 21 aprile: Gemma chiude con Aldo?

Pronti a sintonizzarvi su Canale 5 per un nuovo appuntamento con Uomini e Donne? Come sempre, il programma di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14 e 45. Cosa vedremo oggi? Dopo la sfilata delle donne, al centro dello studio potrebbe risedersi la regina del trono Over, Gemma Galgani. La dama torinese è uscita un paio di volte con Aldo, ma durante la puntata di ieri ha ammesso di voler conoscere anche Roberto, un nuovo cavaliere pugliese. Cosa deciderà di fare, quindi, Gemma, proseguire nella conoscenza col signor Aldo o porterà avanti la frequentazione con entrambi? Con ogni probabilità, oggi lo scopriremo.

Ci sarà poi sicuramente la parentesi dedicata al Trono Classico: i tronisti al momento sono Samantha, Giacomo e Massimiliano. E proprio di quest’ultima si dovrebbe parlare nella puntata di oggi: abbiamo lasciato il tronista in prede alla confusione, dopo l’eliminazione di Eugenia, che ha scelto di lasciare la trasmissione. Massimiliano, però, non sembrava felice di quanto accaduto: sarà andato a riprenderla? E, se si, come avranno reagito le altre due pretendenti, Vanessa e Federica?

Insomma, tantissimi punti di domanda e tanti colpi di scena che potrebbero avvenire. Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle 14 e 45 per tutte le novità dei troni più amati della nostra tv. Noi ci saremo, e voi?