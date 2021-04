Uomini e Donne, chi è Aldo: età e curiosità sul nuovo cavaliere del Trono Over, che ha iniziato a conoscere Gemma Galgani.

Tantissime new entry, nelle ultime settimane, a Uomini e Donne. In particolare, è nel Trono Over che, puntata dopo puntata, arrivano nuovi cavaliere e nuove dame. Tra gli ultimi arrivati nel parterre maschile c’è anche lui, il simpaticissimo Aldo. Solare e super energico, in poco tempo Aldo ha saputo farsi notare. Anche da Gemma Galgani, che seppur con qualche dubbio, ha deciso di iniziare a conoscerlo e uscire con lui. Nascerà qualcosa in più d una semplice amicizia? Staremo a vedere! Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più sul frizzante cavaliere.

Uomini e Donne, chi è Aldo: il cavaliere è l’uomo giusto per Gemma?

È arrivato da poco in trasmissione, ma la sua solarità e i suoi balletti hanno già coinvolto tutti. Parliamo di Aldo, il simpaticissimo nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Di Torre del Greco in provincia di Napoli, Aldo è nato nel 1951 e ha 69 anni: è un ex bancario in pensione. Il suo cognome è Farella, ma non è molto attivo su Instagram, dove ha un profilo privato. Proprio su Facebook, qualche ora fa, il cavaliere ha ringraziato tutti per l’affetto e il sostegno ricevuto da quando ha iniziato l’esperienza a Uomini e Donne. Nel post, Aldo ammette di non essere molto attivo sui social, promettendo di rimediare. Infine, ringrazia una pagina Instagram a lui dedicata “AldoFarellaFanpage”, dove si pubblicano foto e video della trasmissione. Eccone una:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @aldofarellafanpage

Della sua vita amorosa passata non sappiamo molto, ma sappiamo che ha un figlio: proprio nella prima puntata in cui è apparso, Aldo ha chiesto di ballare con Gemma perché era stato proprio il figlio a chiederlo. Eh si, Aldo è un vero e proprio vulcano di simpatia e gentilezza. Riuscirà a conquistare il cuore di Gemma o tra loro resterà solo una bella amicizia? La dama, negli ultimi giorni, sembra essere interessata anche ad un altro cavaliere, che ha ammesso di voler conoscere.

Per scoprire tutti i dettagli e le novità del trono più amato della tv non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 alle 14 e 45! Noi non vediamo l’ora, e voi?