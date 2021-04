Akash Kumar ospite della terza puntata di “Punto Z” si è lasciato andare a delle parole su Elisa Isoardi: cos’è esattamente successo.

Insieme a Sonia Bruganelli ed Alessandra Amoroso, Akash Kumar è stato l’ospite esclusivo della terza puntata de “Punto Z”, il programma di Tommaso Zorzi. È proprio in questa occasione che, oltre a chiarire una volta per tutte la questione del suo nome e del colore dei suoi occhi, il modello ha parlato anche della sua recentissima esperienza a L’Isola dei Famosi. Certo, è vero: la sua partecipazione non è durata tantissimo, avete pienamente ragione. Eppure, per quel poco che abbiamo visto, abbiamo avuto la percezione che, qualora fosse rimasto, il bel Kumar sarebbe stato un naufrago davvero perfetto. Ed è stato il diretto interessato a svelarlo a Tommaso Zorzi. Ecco, ma perché, a questo punto, ha deciso di abbandonare?

Leggi anche –> Akash Kumar: “Ho sofferto di depressione”, la confessione a Domenica Live

Ospite di Tommaso Zorzi a “Punto Z”, Akash Kumar ha parlato della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Ed anche dei suoi compagni di viaggio. Oltre a lasciarsi andare su Francesco Lodo, il modello ha espresso delle parole del tutto inedite su Elisa Isoardi. Ecco tutti i dettagli.

Akash Kumar su Elisa Isoardi a Punto Z: il retroscena inedito, cos’è successo

Proprio nel corso della terza puntata di “Punto Z”, Akash Kumar ha parlato della sua recentissima esperienza a L’Isola dei Famosi. Ed è proprio in questa occasione che, come dicevamo, si è lasciato andare a delle rivelazione inedite su alcuni dei suoi compagni di viaggio. In particolare, su Elisa Isoardi. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, ancora prima di avere la certezza che esistesse un’altra isola, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco abbia detto ai suoi compagni “rafinados” di non accettare di rimanere lì. “Potete chiederlo anche ad altri concorrenti sta roba”, dice il bel Kumar a Tommaso Zorzi.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, Akash entra in studio: la reazione di Ilary Blasi, avete sentito cosa gli ha detto?

Ovviamente, sia chiaro: Akash Kumar non ha affatto rifiutato di restare in gioco solo ed esclusivamente per Elisa Isoardi. Anzi, come sottolineato dal diretto interessato, queste sue parole hanno influenzato circa il 20% della sua scelta. Fatto sta che, a distanza di giorni, Akash ha ammesso che, qualora gli fosse stata offerta un’isola come quella offerta a Beatrice Marchetti nel corso dell’ultima diretta, lui avrebbe accettato volentieri. “Avrei fatto un’isola straordinaria”, ha detto Akash.

Cosa ne pensate? E, soprattutto, cosa dirà Elisa Isoardi?