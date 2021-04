Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu ritorna inaspettatamente per un motivo in particolare: notizia strepitosa per i fan.

Amici di Maria De Filippi continua a riscuotere un successo tale, tanto da essere sicuramente uno dei programmi più visti in assoluto, e più amati. Il talent è ormai giunto al Serale, e nelle prime puntate abbiamo avuto modo di assistere a inaspettate eliminazioni. Anche sabato 24 aprile ci sarà un nuovo appuntamento, e l’attesa è già alle stelle: chi sarà l’eliminato di questa nuova puntata? Ovviamente, i ragazzi, ballerini e cantanti si stanno allenando, per arrivare più in preparati che mai.

Durante il daytime di oggi, giovedì 22 aprile, abbiamo visto il ‘ritorno’ di uno dei maestri più apprezzati, ovvero Kledi Kadiu, in collegamento per un motivo particolare: sapete quale?

Amici di Maria De Filippi, Kleidi Kadiu ritonra: svelato il motivo, grande sorpresa per i fan

Un ritorno momentaneo, sembrerebbe, dato che Kledi Kadiu è apparso in collegamento nel daytime di oggi, giovedì 22 aprile, per un motivo in particolare. A quanto pare, il ballerino è tornato per vestire i panni di giudice. Infatti, dovrà decidere chi tra gli allievi, ballerini della scuola, sarà il vincitore del premio che gli consentirà di ballare davanti a Carla Fracci, in un evento in suo onore.

“Ciao Maria, ciao Ragazzi, che bello vedervi, sono più emozionato io che loro. E’ una serata in onore di Carla Fracci, con tanti ballerini ospiti in vari teatri di tutto il mondo, e mi farebbe piacere che uno di loro, vediamo come andrà…”, ha spiegato l’ex ballerino di Amici.

E così, nella puntata trasmessa oggi, abbiamo avuto modo di assistere alle esibizioni dei ballerini, che hanno mostrato ancora una volta il loro grande talento. Samuele, Giulia, Alessandro e Serena si sono esibiti, portando in scena grandi emozioni. Chi sarà il vincitore di questo meraviglioso premio?