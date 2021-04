Emanuela Tittocchia è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, ma sapete chi è il suo ex compagno? Lo conosciamo bene: è un attore famoso.

Emanuela Tittocchia è ufficialmente una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi. Entrata a far parte del gioco esattamente Giovedì 22 Aprile, la splendida e famosissima attrice ha preso parte all’adventure reality di Canale 5. In attesa, però, di sapere come andrà la sua esperienza in Honduras, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, sappiamo che la Tittocchia è un’attrice famosissima e un’opinionista super amata ed apprezzata, cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata?

Se, ad esempio, vi chiedessimo il nome dell’ex compagno di Emanuela Tittocchia, ci sapreste dare una risposta? Ebbene: se siete curiosi di conoscere chi è esattamente, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, l’ex fidanzato dell’attrice non è affatto un volto sconosciuto. Non soltanto, infatti, è un attore famosissimo, ma anche lui ha preso parte ad un seguitissimo reality show poco più di un anno fa. Di chi parliamo? Scopriamo insieme i dettagli.

Emanuela Tittocchia, chi è l’ex compagno? Lo conosciamo benissimo: è un attore famosissimo

Cosa sappiamo esattamente della via privata di Emanuela Tittocchia? Se dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, conosciamo ogni cosa nel minimo dettaglio, cosa occorre sapere sull’aspetto sentimentale? Ad esempio, sapete chi è l’ex compagno dell’attrice torinese? Come dicevamo precedentemente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è un volto davvero conosciuto! Anzi, è un attore davvero conosciuto. E, proprio poco più di un anno fa, ha preso parte ad un famosissimo reality show. Siete curiosi di saperne di più?

Chi è, quindi, l’ex compagno di Emanuela Tittocchia? Ebbene, se vi dicessimo Fabio Testi, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Correva esattamente l’anno 2008 quando l’attrice torinese iniziava la storia d’amore con l’attore veneto, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Ricordavate che Emanuela Tittocchia avesse avuto una storia d’amore con Fabio Testi?