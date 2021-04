Dopo l’addio al tg satirico di Canale 5, Ficarra e Picone torneranno in tv come protagonisti di una fiction: l’indiscrezione.

Dopo aver salutato il bancone di Striscia la Notizia dove hanno trovato un enorme successo, Ficarra e Picone si preparano per nuovi progetti. L’amatissimo duo comico siciliano sarebbe pronto a sorprendere il pubblico nientemeno che con una fiction su Netflix. E’ il Giornale di Sicilia a riportare l’indiscrezione svelando anche il titolo della serie che dovrebbe essere “Gli incastrati”.

Leggi anche—->>>Giulia Salemi, “Non ero felice”: l’influencer racconta il suo periodo buio

Si tratterà certamente di un successo: i due artisti siciliani sono una coppia amatissima e il loro talento lo hanno ampiamente dimostrato nel corso degli anni trascorsi a lavorare con Antonio Ricci. Ma cosa sappiamo della fiction in questione? Quando inizieranno le riprese? Dove si svolgeranno? Scopriamo tutti i dettagli rivelati dal Giornale di Sicilia.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Ficarra e Picone, al via un nuovo progetto: dove li ritroveremo

Le scene della serie di Netflix dovrebbe essere avviate lunedì 26 aprile e dal 6 all’11 maggio saranno girate a Palermo. In effetti, come riporta il Giornale di Sicilia, sul sito del Comune c’è già l’ordinanza del servizio Mobilità Urbana che regola la circolazione in alcuni punti del capoluogo dell’isola.

“Gli incastrati” sarà prodotta dalla Tramp Limited di Nicola Picone, fratello di Valentino: in passato, la società ha già prodotto altri film dei due comici e anche altre serie tv e film come Indivisibili e Il Vizio della Speranza del regista Edoardo De Angelis e Gatta Cenerentola.

Al momento non è noto il nome del regista né quelli degli attori del cast. Ancora sconosciuta la data di lancio su Netflix, ma continueremo ad aggiornarvi al riguardo. Sarà certamente un progetto imperdibile!