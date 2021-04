Intervistata da Diva e Donna, Giulia Salemi ha raccontato il periodo difficile vissuto tre anni fa e le difficoltà superate: le sue parole.

E’ una fase d’oro per Giulia Salemi: l’influencer italo persiana si trova in un momento molto positivo della sua vita personale e professionale. Uscita dal GF Vip 5 con un nuovo amore incontrato in Pierpaolo Pretelli, anche la sua carriera sembra aver spiccato il volo. Con l’ex velino di Striscia la Notizia tutto procede a gonfie vele e i due appaiono più innamorati che mai.

Proprio di recente è iniziato anche “Salotto Salemi”, format che la bella Giulia conduce ogni venerdì su Mediaset Play. Non sono mancati per lei momenti difficili in passato: ne ha parlato proprio in una intervista a Diva e Donna, rivelando le sensazioni provate e le motivazioni del suo stato d’animo. Scopriamo cosa ha detto la Salemi.

Giulia Salemi, il difficile periodo del passato: “Rialzarsi è bello quando sei caduta”

Ora che tutti i tasselli della sua vita si stanno finalmente incastrando nella maniera giusta, Giulia Salemi ha ricordato un suo periodo molto buio risale a tre anni fa. “Non stavo lavorando, non ero felice. Ho avuto problemi ormonali, ero gonfia in modo malsano. Mi hanno fatto capire che ero brutalmente fuori luogo per la televisione”, ha detto.

Una sofferenza che la faceva piangere e trascorrere il tempo a letto, mangiando e guardando la tv. Eppure, Giulia non si è arresa ma ha deciso di reagire: “Rialzarsi è bello, quando sei caduta”. La figlia di Fariba Tehrani, attualmente tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, aveva raccontato anche nella casa del GF Vip di aver subito bullismo da piccola, quando i coetanei la discriminavano perché araba per metà nonostante lei fosse cresciuta in Italia e fosse di religione cattolica.

Inoltre il divorzio tra suo padre Mario, poliziotto di Piacenza e sua madre Fariba, avvenuto quando lei aveva 16 anni, l’ha fatta soffrire molto. A causa di ciò i rapporti con suo padre si rovinarono, anche se fortunatamente oggi si sono riallacciati come abbiamo avuto modo di vedere al GF Vip.