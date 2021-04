Claudia Gerini pubblica sui social la storia di Michele Dal Forno: “Grazie perchè non ti sei girato dall’altra parte”.

Negli ultimi tempi, abbiamo visto Claudia Gerini impegnata in diversi lavori, come la pubblicità per la pasta De Cecco, ed insieme a lei protagonista anche Can Yaman, il divo turco che non fa altro che riscuotere l’apprezzamento dei telespettatori. L’attrice ha iniziato ad approcciarsi al mondo dello spettacolo quando ancora era giovanissima, per poi abbracciare il mondo della recitazione, e divenire, sicuramente, una delle attrici più amate ed ammirate in assoluto.

Attiva sui social, spesso mostra immagini che riguardano il suo privato, e ovviamente anche il suo spazio lavorativo. Da pochissimo, però, la bella Gerini ha voluto manifestare il suo appoggio ad un giovane ragazzo, lui è Michele Dal Forno, per il coraggio mostrato.

“Grazie perchè non ti sei girato dall’altra parte”: i messaggio di Claudia Gerini

Una vicenda che ha dell’assurdo, Michele Dal Forno, studente e raider 21 enne, è stato aggredito sabato scorso, per aver difeso una ragazza, mentre si è ritrovata a discutere con due ragazzi minorenni. Il giovane solo per aver chiesto alla studentessa se stesse bene, si è ritrovato con il volto sfregiato, per mano di uno dei due minorenni, che l’ha colpito con un coltello. Una storia che troppe volte si ripete, che spezza, che turba e graffia. E così, Claudia Gerini, ma anche tantissime altre persone, ha voluto manifestare il suo ringraziamento a questo ragazzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)



Un giovane che non ha avuto paura, o forse, che la paura in quel momento è stata spezzata dal coraggio, che l’ha spinto a non far finta di non vedere. “Grazie Michele, grazie perchè non ti sei girato dall’altra parte, grazie per il tuo coraggio verso questi vili, senza cuore….”.

Questo il messaggio, con tanto di foto, che l’attrice ha pubblicato sul suo social, per ringraziare, a nome di tutti, questo uomo che ha avuto il coraggio di ‘guardare’.