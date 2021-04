Sapete dove si trova il negozio di Ida Platano? La Dama del Trono Over di Uomini e Donne è una hair stylist: ecco dove ha il salone!

Ida Platano è tornata protagonista di Uomini e Donne in questa stagione, 2020/2021. La Dama del Trono Over ha partecipato in precedenza al dating show: è stato il programma a farle ritrovare l’amore. Ha vissuto una lunga e travagliata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, l’attuale compagno di Roberta Di Padua. Ida, a distanza di tempo, ha deciso di tornare nello studio di Maria de Filippi per riprovare a vivere emozioni, dopo la delusione. Ma oltre ad essere diventata nota in televisione, cosa fa nella vita Ida? E’ una hair stylist ed influencer: la Platano ha un salone di bellezza che si chiama Maison Glamour! In tanti sono curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sulla vita di tutti i giorni della nota Dama di Uomini e Donne. Vi spazziamo via ogni dubbio!

Ida Platano è proprietaria di un salone di bellezza: sapete dove si trova il negozio?

Ida Platano, classe ’82, è la nota Dama del Trono Over che è ritornata nello studio di Uomini e Donne per cercare, nuovamente, l’amore. Ida è originaria della Sicilia ma si è trasferita da giovane a Brescia per lavoro: la Dama è una hair stylist e influencer. Ha un salone di bellezza che prende il nome di ‘Maison Glamour’. Il profilo Instagram del salone è seguito da ben 22,8 mila utenti: Glamour di Ida Platano è la descrizione che si legge sul profilo. Questa una foto della Dama del Trono Over al lavoro:

Ma dove si trova il negozio?

Attraverso il canale Facebook del salone, apprendiamo che Maison Glamour di Ida Platano si trova a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia.