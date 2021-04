Isola dei Famosi, Akash Kumar svela un retroscena davvero inedito su Elisa Isoardi: cosa ha rivelato il modello a Tommaso Zorzi a “Punto Z”.

È stata una terza puntata di “Punto Z” davvero imperdibile, quella che è andata in onda Mercoledì 21 Aprile. Ospite esclusivo della serata, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato proprio lui: Akash Kumar. Reduce dall’esperienza a L’Isola dei Famosi, il modello indiano si è ampiamente raccontato al padrone di casa. E, oltre a mettere un punto definitivo alla questione degli occhi e del suo nome, sollevata durante la sua partecipazione all’adventure reality, il bel Kumar non ha affatto potuto fare a meno di parlare anche dei suoi ex compagni di viaggio.

Non si è mai nascosto dietro ad un dito, Akash Kumar. Non lo ha fatto nemmeno nel corso della sua recentissima ospitata a “Punto Z”. È proprio in questa occasione che il modello indiano si è lasciato andare a delle vere e proprie rivelazioni inedite su alcuni dei suoi ex compagni di viaggio. In primis, su Elisa Isoardi.

Akash Kumar, retroscena inedito su Elisa Isoardi: cos’è successo

È proprio nel corso della sua recentissima intervista a “Punto Z” che Akash Kumar si è ampiamente “sbottonato” sui suoi ex compagni di viaggio. E si è lasciato andare, soprattutto, a delle vere e proprie rivelazioni inedite su Elisa Isoardi. Per la prima volta in assoluto, infatti, non soltanto il modello indiano ha svelato perché ha abbandonato l’isola con Fariba Tehrani ed Ubaldo Lanzi, ma ha svelato un retroscena incredibile sulla stessa conduttrice televisiva.

Subito dopo aver chiarito definitivamente la questione degli occhi e del suo nome, Akash Kumar ha parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. E si è lasciato andare a rivelazioni davvero inedito. Non soltanto su Francesca Lodo ed Awed, ma anche su Elisa Isoardi. “Le ho regalato 2000 euro di vestiti. Ho le foto”, dice Akash Kumar a Tommaso Zorzi, mostrandogli il telefono e, quindi, le “prove”.

Come risponderà Elisa Isoardi a queste parole di Akash? Staremo a vedere!