Amicizia al capolinea tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi? Tra loro c’è stato uno scontro a telecamere spente: cos’è accaduto.

Era esattamente il 15 Marzo quando, dopo quasi due anni di totale assenza dai palinsesti, Ilary Blasi dava il benvenuto al pubblico italiano alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Da quel momento, se la matematica non è un’opinione, è trascorso poco più di un mese, eppure, su Playa Reunion, è successo davvero di tutto. Badate bene, non facciamo soltanto riferimenti ai diversi “abbandoni” per motivi familiari e di salute, ma anche a diversi scontri che, in queste ultime settimane, stanno tenendo accesi gli animi di tutti i naufraghi. L’ultimo, ad esempio, è avvenuto proprio nelle scorse ore. Cos’è successo?

Cosa accadrà adesso alla loro amicizia? I due naufragi, come mostrato da questo video caricato su Mediaset Play, sembrerebbe che abbiano avuto un “scontro” a telecamere spente. Uno scontro che, da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe non abbia affatto lasciato indifferente una delle dirette interessate. “Non puoi rivolgerti così”, ha detto la naufraga ad un suo compagno di viaggio. Cos’è successo, però? Scopriamolo!

L’Isola dei Famosi, amicizia al capolinea? Confronto a telecamere spente: cos’è successo

Sappiamo benissimo che, sin dal loro primo approdo a Playa Reunion, Francesca Lodo e Gilles Rocca hanno dimostrato di aver messo su un ottimo legame di amicizia. Cosa succederà, però, adesso? Da quanto si apprende da questo video caricato su Mediaset Play, sembrerebbe che tra i due ci sia stato un confronto a telecamere spente. E che questo confronto, però, abbia parecchio dispiaciuto l’ex letterina di Passaparola. “Sono stata accusata da Gilles, al di là delle telecamere, di essere agguerrita ogni volta che si presenta la pentola con il riso: non è assolutamente vero”, ha detto la Lodo in “confessionale” a L’Isola dei Famosi.

Sembrerebbe proprio che questa “accusa” da parte di uno dei suoi amici più stretti sull’isola abbia colpito particolarmente Francesco Lodo. Tanto che, a Roberto Ciufoli, ha detto: “Ti puoi rivolgere in questo modo con me? Devi portare rispetto anche a me”.

Cosa succederà adesso? L’amicizia tra Francesco Lodo e Gilles Rocca è al capolinea? Speriamo di no! Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordarvi l’appuntamento di questa sera. Se questi sono i presupposti, sicuramente sarà imperdibile!