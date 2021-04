Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 22 Aprile, in Palapa era assente proprio lui: cos’è esattamente successo.

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi sta andando adesso in onda. E, sin dal primo momento, si è dimostrata davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Non soltanto proprio ad inizio appuntamento, abbiamo assistito all’ingresso di quattro nuovo naufraghi, definiti “arrivisti”, ma anche perché non si è affatto potuto fare a meno di notare il grande assente di questa puntata. Cos’è esattamente successo? Al momento, non abbiamo moltissime informazioni al riguardo. Fatto sta che, fino ad adesso, il naufrago ha dovuto abbandonare l’isola per alcuni accertamenti medici.

“Ha dovuto fare degli accertamenti, ma dopo ti farò parlare”, sono proprio queste le esatte parole che Massimiliano Rosolino utilizza per tranquillizzare Ilary Blasi. E per informare, quindi, sulle condizioni di salute del naufrago. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Isola dei Famosi, grande assente in puntata: cos’è successo

Dopo la prova di Andrea Cerioli, Angela Melillo, Fariba Tehrani e Francesca Lodo con Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, Ilary Blasi è ritornata in Palapa con tutti gli altri naufraghi. E non ha affatto potuto fare a meno di chiedere a Massimiliano Rosolino informazioni sul grande assente di questa puntata. Si, avete letto proprio bene: per l’undicesimo appuntamento dell’adventure reality di Canale 5, uno dei naufraghi non ha affatto potuto presenziare. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, cosa è successo? Purtroppo, non abbiamo alcuna informazioni al riguardo. Fatto sta che, da quanto si apprende dalle parole dell’inviato, sembrerebbe che Paul Gascoigne abbia dovuto abbandonare momentaneamente L’isola dei famosi per alcuni accertamenti medici.

Cosa sarà successo a Paul Gascoigne? Non lo sappiamo, come dicevamo precedentemente! Fatto sta che, come ricorderete, non è assolutamente la prima volta che l’ex campione è stato costretto ad abbandonare, seppure momentaneamente, l’isola.

“Dopo ti farò parlare direttamente con lui”, ha detto Massimiliano Rosolino ad Ilary Blasi. Speriamo che il simpaticissimo Paul Gascoigne possa ritornare al più presto insieme ai suoi compagni.