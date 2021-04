I nuovi naufraghi de L’Isola dei Famosi arrivano sulla spiaggia, ma avete sentito anche voi la reazione di Valentina Persia?

Se ne parlava da diverso tempo e, finalmente, è arrivato il momento tanto atteso. Proprio questa sera, Giovedì 22 Aprile, abbiamo assistito all’ingresso dei nuovi quattro naufraghi a L’Isola dei Famosi. In attesa, infatti, di poter assistere a quello di Ignazio Moser, previsto a quanto pare per Lunedì 26 Aprile, quattro “arrivisti” sono sbarcati in Honduras. Ed hanno ampiamente dimostrato di essere pronti a dare filo da torcere a tutta la parte restante del gruppo. In effetti, Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante, appena entrati, hanno già vinto una prova. E sono riusciti ad aggiudicarsi immediatamente il fuoco.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: tutti gli altri naufraghi come avranno preso l’arrivo di queste nuove quattro reclute? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, la reazione di Valentina Persia non è affatto passata inosservata. Ecco cos’è esattamente accaduto.

Isola dei Famosi, i naufraghi arrivano in spiaggia: la reazione di Valentina Persia

A partire da questa sera, Giovedì 22 Aprile, a Playa Reunion ci saranno altri quattro nuovi naufraghi. Come saranno stati accolti, però, da quelli già presenti in Honduras? Beh, diciamo non molto bene. Appena resisi conto dell’approdo di nuovi concorrenti, il gruppo preesistente si è mostrato parecchio titubante. Anche perché, lo sappiamo benissimo, L’Isola dei Famosi è iniziato da più di un mese. Tra le reazioni di tutti, a catturare maggiormente l’attenzione è stata proprio quella di Valentina Persia. Con la sua solita e spiccata simpatia, la comica romana non ha affatto potuto fare a meno di strappare un sorriso a tutti i presenti in studio.

“Ma sono nuovi concorrenti?”, chiede Angela Melillo ad Ilary Blasi. Immediata la reazione della conduttrice. Che ha risposto: “Mica vi sono venuti a salutare”, facendo, quindi, capire che quelli appena sbarcati in spiaggia sono dei nuovi naufraghi. Ancora più istantenta, però, la risposta della Persia. “Ma quanto dura questo programma? Fino a Gennaio?”, ha detto la comica romana.

Insomma, un risposta dettata, senza alcun dubbio, dall’istinto. E che, immediatamente, ha scatenato l’ilarità di tutti. Cosa ne pensate?