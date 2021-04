Isola dei famosi, Iva Zanicchi durissima nei confronti dei naufraghi: ci va giù pesante, cosa ha detto.

L’Isola dei famosi ha avuto inizio da più di un mese, e non manca di inaspettati colpi di scena. Proprio da pochissimo, sul profilo ufficiale instagram del reality, è stato rivelata l’entrata in gioco di altri quattro concorrenti. Sicuramente l’ingresso di nuovi naufraghi renderà l’atmosfera ancora più scoppiettante.

Purtroppo, però, Iva Zanicchi, opinionista insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, ha espresso delle sue considerazioni che colpiscono in pieno i concorrenti sulla playa.

Isola dei famosi, Iva Zanicchi non fa sconti a nessuno: il commento è pungente

Il reality condotto da Ilary Blasi va avanti da più di un mese, tra momenti di forte tensione e momenti di calma apparente, i telespettatori stanno seguendo questa nuova edizione con un certo entusiasmo. Proprio questa sera, giovedì 21 aprile, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, e ce ne saranno delle belle. Sul profilo ufficiale, da pochissimo, è stata annunciata la notizia di nuovi ingressi. Non sappiamo esattamente quando ci saranno, se nelle prossime ore, o nei prossimi giorni. Sappiamo che, sicuramente, queste nuove entrate, potrebbero scontrarsi con gli altri naufraghi già presenti, oppure vivere giorni sereni insieme.

Iva Zanicchi, opinionista del reality, però, sembra non essere del tutto entusiasta per le vicende che avvengono sulla playa. E dal suo commento, arrivato a CasaChi, pare proprio evidente: “I naufraghi non valgono una cippa… questi qui de L’Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino”.

Questo il pensiero della Zanicchi, forse non ancora molto convinta dei concorrenti, che sembrerebbero sempre molto attenti a quanto accade, evitando, spesso in puntata grandi colpi di scena, e non accendendo le dinamiche del gioco.