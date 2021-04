Isola dei famosi, l’annuncio è appena arrivato sul profilo ufficiale del reality: adesso è ufficiale.

L’Isola dei famosi sta conquistando proprio tutti, e questo apprezzamento abbiamo avuto modo di appurarlo anche grazie ai risultati degli ascolti, che sembrano essere sempre più elevati. Tutti gli occhi dei telespettatori sono puntati sui naufraghi; questo reality mette alla prova le abilità e la forza dei concorrenti presenti, i quali già in queste settimane hanno avuto modo di farsi conoscere e raccontare qualcosa sulla loro persona. E già sono sorti i primi scontri, che hanno destabilizzato la quiete sull’isola. Nel corso delle dirette precedenti, queste incomprensioni sono state messe in risalto, per cercare di capire, e sciogliere il nodo creato. Questa sera, ovviamente, non mancheranno le sorprese, o come si suol dire, i colpi di scena.

E proprio da pochissimo, è stato annunciato ‘qualcosa’ di sorprendente: adesso è proprio ufficiale.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei famosi, solo adesso è ufficiale: è stato appena comunicato

Sicuramente, anche questa sera, giovedì 22 aprile, l’atmosfera sarà animata da scontri e discussioni, che sembrano essere ormai all’ordine del giorno in Honduras. La fame inizia a farsi sentire, e spesso diventa motivo di diatriba tra i naufraghi, o anche la base di malesseri. Come abbiamo anticipato, sul profilo ufficiale del reality, è stato dato da pochissimo un annuncio inaspettato.

A quanto pare, ci sarà l’ingresso di nuovi concorrenti. Siete curiosi di scoprire chi sono i prossimi naufraghi? Loro sono Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrari, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)



Nuove entrate che certamente renderanno il tutto ancora più movimentato, dato che, sappiamo, ogni concorrente in gioco ha una personalità forte e da combattente, e spesso, queste diversità portano allo scontro diretto. Al momento, non è stato rivelato ‘quando’ esattamente entreranno, se nelle prossime ore, o nei prossimi appuntamenti. Sta di fatto, che questa sera ci sarà una nuova puntata, quindi, tutti sintonizzati su canale 5, per seguire L’Isola de i famosi.