È una delle interpreti italiane più celebri e apprezzate del panorama nostrano: lo straordinario retroscena su Laura Chiatti, non solo attrice, lo sapevate?

Dotata di una bellezza eterea e incredibile e di un talento immenso, Laura Chiatti è uno dei volti più apprezzati e celebri del panorama nostrano. Originaria di Castiglione del Lago, classe 1982, ha esordito nel mondo dello spettacolo tentando la strada di cantante, prendendo parte a “Karaoke”. Il debutto come attrice arriva con la partecipazione a celebri produzioni televisive, come “Un posto al sole”, “Compagni di scuola” e “Incantesimo”. Si dedica anche al cinema, riscuotendo un immenso successo, prendendo parte a pellicole del calibro di “Io, loro e Lara”, “Manuale d’Amore 3”, “Passo a due” e moltissime altre. Non solo attrice, c’è un retroscena straordinario che non tutti conoscono su Laura Chiatti: lo sapevate?

Il retroscena incredibile su Laura Chiatti: lo sapevate?

Proprio quest’anno è uscito il suo ultimo lavoro cinematografico, “Addio al nubilato”. Laura Chiatti ha dimostrato di essere non solo una grande attrice, ma anche una cantante talentuosa. Felicemente sposata con Marco Bocci, la coppia ha due splendidi figli ed è una delle più seguite del panorama artistico. Forse non tutti lo sanno, ma la splendida artista ha inciso due album, soprattutto in lingua inglese. Proprio la sua magnifica voce la vede protagonista di un retroscena straordinario. Sapevate, infatti, che Laura Chiatti si è dedicata anche al doppiaggio? In particolare, ha presto la voce ad un personaggio amatissimo, protagonista di un celebre film d’animazione. Di che si tratta? Del celebre “Rapunzel”, produzione Disney del 2010 in cui Laura Chiatti doppia proprio la bella principessa! L’artista ha prestato la voce anche per tutti i brani presenti all’interno del film di animazione, incantando il pubblico con il suo talento straordinario! Lo avreste mai immaginato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Sapevate che fosse di Laura Chiatti la magnifica voce della protagonista dell’amatissimo film d’animazione Disney “Rapunzel”? Un retroscena davvero eccezionale che svela tutto l’immenso talento della splendida e brillante artista!