Anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi di Giovedì 22 Aprile: chi vincerà il televoto, nuove prove, nomination e molto altro.

Dopo l’imperdibile puntata di Lunedì 19, anche questa sera, Giovedì 22 Aprile, L’Isola dei Famosi terrà compagnia il suo pubblico a partire dalle ore 21:40 circa. Con al suo timone sempre la splendida Ilary Blasi, l’adventure reality sarà in onda per il suo secondo appuntamento settimanale. Cosa succederà, però, stasera? Cosa accadrà, quindi, nel corso di questa nuova puntata? Purtroppo, al momento, le anticipazioni ufficiali non sono ancora uscite. Senza alcun dubbio, come sempre, la colonna portante del programma analizzerà e prenderà in considerazione delle tematiche davvero interessanti.

Dopo l’eliminazione di Beatrice Marchetti e la decisione della medesima di restare su un’isola completamente da sola, cosa accadrà stasera? Le tensioni, come raccontato anche in diversi nostri articoli, sono ormai all’ordine del giorno. E, purtroppo, la fame si sente sempre di più. Se ne parlerà anche stasera di questi argomenti? Scopriamolo!

Isola dei Famosi, anticipazioni del 22 Aprile: cosa accadrà stasera?

Cosa succederà, quindi, questa sera, Giovedì 22 Aprile nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi? Le anticipazioni ufficiali, fino a questo momento, non sono ancora trapelate. Passiamo, però, in rassegna alcuni argomenti di cui, senza alcun dubbio, si discuterà. In primis, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, proprio questa sera è previsto l’ingresso di ben quattro nuovi naufraghi. Si, avete letto proprio bene: aspettavamo da tempo questo momento e, stando a quanto si apprende, sembrerebbe essere proprio arrivato. Come accoglieranno i naufraghi l’arrivo di queste nuove “reclute”? Chi lo sa: staremo a vedere!

Ovviamente, non è affatto finita qui. Al televoto “chi vuoi salvare” ci sono tre donne “alfa” dell’isola: Fariba, Vera e Miryea. Chi di loro avrà la meglio? E voi, invece, avete un vostro preferito? Oltre a questo, poi, si parlerà dei nuovo nominati. E del nuovo leader. Dopo Roberto Ciufoli, a chi passerà lo scettro?

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che questa nuova puntata de L’Isola dei Famosi sarà davvero imperdibile. La seguirete? Noi decisamente si!