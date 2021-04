Cristiano Malgioglio è caduto in diretta su TV 8: durante Name That Tune – Indovina la canzone il noto cantautore è inciampato. I fan però hanno dei dubbi: ecco cosa succede sul web.

Ieri sera, mercoledì 21 aprile, è andato in onda su TV 8 lo show condotto da Enrico Papi, ‘Name that Tune Indovina la Canzone’. La gara musicale tra VIP regala sempre intrattenimento e tante risate ai telespettatori di Tv8. Nell’appuntamento di ieri sera, la squadra delle donne era composta da Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno ed Antonella Elia. Il team degli uomini invece da Riki, Cristiano Malgioglio, Tullio Solenghi e Federico Fashion Style. Proprio Malgioglio, cantante ed noto personaggio televisivo, ex concorrente del GF VIP, si è reso protagonista di un episodio che ha fatto sorridere tutti, ma non solo. Sul web si chiacchiera molto di quanto accaduto. Ecco di che si tratta.

Cristiano Malgioglio cade in diretta, ma i fan non sono così convinti: “Ha finto”

Cristiano Malgioglio ieri, mercoledì 21 aprile, è stato uno dei protagonisti di Name That Tune – Indovina la Canzone in onda su Tv 8. Il famoso cantautore si è reso protagonista di un episodio che sta facendo chiacchierare tutti. Cosa è successo nel dettaglio?

Quando è entrato in studio, Malgioglio sarebbe inciampato: “Mettete delle luci qua, sto ca**o di scalino” ha rimproverato ad Enrico Papi, il conduttore dello show. Il video della caduta l’ha pubblicato Trash Italiano:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

In tanti, sul web, stanno commentando l’accaduto e quasi la maggior parte dei telespettatori è convinta che si tratti di una caduta finta. In molti credono che Cristiano Malgioglio si sia buttato a terra di proposito: qual è la verità?