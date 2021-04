Oggi compie 80 anni Mara Maionchi, ma ve la ricordate da giovane? Sui social spunta una foto dal passato: eccola

Mara Maionchi è una produttrice discografica, oltre che personaggio televisivo e conduttrice radiofonica. Ha iniziato la sua carriera nel lontano 1967, entrando nella Ariston Records. I primi artisti con i quali collabora sono Ornella Vanoni e Mino Reitano. Due anni dopo viene chiamata da Mogol e Lucio Battisti nella neonata etichetta Numero Uno. Negli anni settanta, invece, trova occupazione alla Dischi Ricordi come responsabile editoriale, scoprendo l’artista Gianna Nannini. Qualche anno più tardi diventa direttrice artistica della stessa azienda. Negli anni ottanta invece, insieme a suo marito Alberto Salerno, fonda l’etichetta Nisa, che negli anni duemila raggiunge il successo grazie a Tiziano Ferro. Negli anni duemila, inoltre, diventa anche un personaggio televisivo, partecipando a vari talent show come Amici, Io canto e soprattutto X Factor.

Mara Maionchi compie 80 anni: ve la ricordate da giovane?

La Maionchi è nata a Bologna il 22 aprile 1941. La famiglia era composta dal padre, originario di Lucca, dalla madre, casalinga originaria di Como, e da una sorella maggiore. Proprio oggi, Mara compie 80 anni. A vederla non si direbbe affatto: la produttrice discografica e personaggio televisivo infatti si porta abbastanza giovane. La Maionchi, che da un po’ di anni è diventata anche social, e anche questo dimostra il suo ‘animo giovane’, ha ringraziato su Instagram tutti per l’affetto dimostratole nel giorno del suo compleanno: “E oggi sono 80! Grazie per gli auguri, l’affetto e il supporto che mi dimostrate da quel giorno in cui ho detto con naturalezza una parolaccia in prima serata”. Mara, infatti, è famosa per il suo linguaggio molto colorito, oltre che per la sua carriera straordinaria nella musica e adesso anche in televisione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Per chi non se la ricorda da giovane, Mara ha pubblicato proprio sul suo account Instagram una foto presa dal passato. Nonostante adesso si porti molto giovane, nella foto la Maionchi è irriconoscibile. Lo scatto, ancora in bianco e nero, ritrae Mara in giovane età, quando non era ancora consapevole della splendida carriera che avrebbe intrapreso.