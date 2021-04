Mara Maionchi compie oggi, 22 aprile 2021, 80 anni! La nota produttrice discografia e celebre volto televisivo ha fatto alcune confessioni sulla sua vita, inedite!

Oggi, giovedì 22 aprile, Mara Maionchi compie 80 anni! Il compleanno speciale della famosa produttrice discografica e noto personaggio televisivo è uno degli argomenti più chiacchierati oggi! Mara Maionchi, classe ’41, ha iniziato a lavorare in una casa discografica nel 1967: iniziò a collaborare con grandi artisti come Ornella Vanoni e Mino Reitano. Da lì a poco è diventata una grande produttrice discografica: ha seguito il percorso musicale di Eduardo De Crescenzo, Mia Martini, Fabrizio De Andrè, grandissimi della musica italiana! Nel 2006, Mara ha fondato con il marito una nuova etichetta, ‘Non ho l’età’. La Maionchi è entrata in tv ed ha avuto un successo enorme: la sua simpatia e la sua bravura ha conquistato, da sempre, tutti. Mara ha parato dei suoi 80 anni ai microfoni di RTL 102.5: sentite la sua confessione!

Leggi anche Mara Maionchi, chi è suo marito Alberto Salerno: età, figli, carriera e sapete chi era suo padre?

Mara Maionchi festeggia 80 anni: “Mi auguro salute”, sul Covid: “Ricordo l’immagine bruttissima…”

Mara Maionchi festeggia oggi, 22 aprile, 80 anni! La nota produttrice discografica e celebre volto televisivo ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 del suo compleanno speciale. Ha raccontato di non avere un rapporto facile con la sua età: “Ci ho messo qualche mese per accettare che li avrei compiuti e devo dire che è un’età ragguardevole, gli 80 anni sono l’entrata ufficiale nella vecchiaia, mi auguro salute, salute, salute, perché riesci a rimanere vivace solo se hai la salute“.

Mara Maionchi è una delle tante artiste italiane che ha lottato contro il Covid. In merito ha raccontato: “Nei giorni in cui io sono stata contagiata ricordo la paura, e l’immagine bruttissima degli ospedali, dove c’era tanta confusione, pieno di gente che non stava bene, un ricordo stranissimo”.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

La curiosità sul compleanno

Mara Maionchi ha svelato in diretta su Radio RTL 102.5 che è nata il 22 aprile ma la sua balia all’anagrafe si sbagliò. “Dichiarò 23 aprile, quindi festeggio per due giorni” ha raccontato il noto volto televisivo.