Splendido annuncio su Marco D’Amore, sapete dove lo vedremo presto? Piccola anticipazione: non è Gomorra…

Marco D’Amore è uno degli attori emergenti, oltre che regista, più amati del panorama artistico italiano. Egli è nato a Caserta il 12 giugno del 1981 ed è divenuto famoso grazie all’interpretazione di Ciro Di Marzio nella serie televisiva Gomorra. La sua carriera, però, è iniziata nel 2000, quando è entrato nella compagnia di Toni Servillo, con il quale recita nella commedia “Una vita tranquilla”. Dopo il successo ottenuto con Gomorra – La serie, entra nel cast del film Perez con Luca Zingaretti. In seguito debutta come regista, prima dirigendo il quinto e il sesto episodio della quarta stagione di Gomorra, poi con il film L’Immortale, ritenuto a tutti gli effetti uno spin-off della serie televisiva. Per questo film, D’Amore ha ottenuto la candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’argento come miglior regista esordiente ed è riuscito a vincere ai Nastri d’argento.

Marco D’Amore, splendido annuncio: di cosa si tratta

La pagina social di Sky pubblica uno splendido annuncio su Marco D’Amore. L’attore tornerà presto sul piccolo schermo e non sarà in Gomorra – La serie. L’attore e regista, infatti, reciterà nel film Security, prossimamente in onda su Sky. La pellicola può contare su un cast di tutto rispetto. Oltre a D’Amore, infatti, ci sono anche Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno e Fabrizio Bentivoglio. Il film è diretto da Peter Chelsom ed è firmato Sky Original. Sulla pagina ufficiale di Sky sono state pubblicate le prime foto della pellicola.