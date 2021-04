Matrimonio a prima vista, clamoroso spoiler: è successo dopo la scelta finale, lei lo lascia.

Ieri sera, mercoledì 21 aprile, è andata in onda una nuova puntata dell’ormai seguitissimo programma Matrimonio a prima vista. Un esperimento che pone insieme due persone che non si conoscono. La coppia, scelta dopo il confronto degli esperti, che fanno una lunga selezione, si ritrova direttamente il giorno del matrimonio, dove qui, si vedono per la prima volta.

Quest’edizione giunta alla decisione finale, ha conquistato proprio tutti. Come ormai è noto, Clara e Fabio, e Francesco e Martina, sono rimasti insieme, hanno deciso di non separarsi. Purtroppo, come era già evidente, Santa e Salvo si sono lasciati. Ma cos’è successo dopo? Ecco tutti gli spoiler.

Matrimonio a prima vista, è accaduto dopo la scelta: nessuno poteva aspettarselo

Il tanto seguito programma è giunto alla fine, le coppie formate, dopo aver celebrato il matrimonio, e aver vissuto un mese di convivenza, sono giunte alla scelta finale. Clara e Fabio sono rimasti insieme, e anche Francesco e Martina, una delle coppie più inaspettate e seguite, hanno preso tale strada; Salvo e Santa, come era evidente, hanno deciso di separarsi. Ma ecco a voi tutte le anticipazioni della puntata di Matrimonio a prima vista e poi: cosa sarà successo dopo?

Ebbene, a quanto pare, ci sarà un clamoroso colpo di scena, che spiazzerà i telespettatori. Clara, lascerà Fabio. Come raccontato, la donna tornata a casa sua perchè il suo cagnolino non stava bene, al suo ritorno ha manifestato al marito, di non aver sentito la sua mancanza, e così, i due hanno preso strade diverse. Una scelta spiazzante, dato che, li abbiamo visti entrambi molto presi.

Ma l’amarezza non colpisce sempre, e per Francesco e Martina potete stare tranquilli. Il motivo? La coppia sembra essere più innamorata che mai! Anzi, i due vogliono addirittura risposarsi. L’ultima coppia, formata dai già separati Salvo e Santa, non è tornata insieme.