Michelle Hunziker, splendida notizia: è appena arrivata la conferma

Splendida notizia per Michelle Hunziker, è appena arrivata la conferma da Mediaset: la conduttrice può esultare

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dopo il matrimonio con il cantante italiano Eros Ramazzotti, viene notata da alcuni produttori italiani e debutta in televisione nel programma I cervelloni insieme a Paolo Bonolis. Il successo nel nostro paese arriva con il programma pomeridiano di Italia 1 Colpo di fulmine. Negli anni successivi conduce Zelig, Scherzi a parte, Paperissima e soprattutto Striscia la notizia. Nella seconda metà degli anni duemila debutta anche come attrice, partecipando ad alcuni cinepanettoni al fianco di Christian De Sica, oltre che alla sit-com televisiva Love Bugs.

Michelle Hunziker, splendida notizia: di cosa si tratta

Arriva una splendida notizia per Michelle Hunziker. La rete del Biscione ha deciso di confermare All Together Now, talent show condotto proprio dalla italo-svizzera su Canale 5, per il prossimo autunno. La trasmissione prodotta dalla Endemol Shine Italy ha ottenuto un buon numero di ascolti nelle prime tre edizioni andate in onda. Il prodotto pare essere vincente e proprio per questo motivo Mediaset, come riporta TvBlog, ha deciso di confermarlo per il prossimo autunno.

