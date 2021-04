Lo splendido attore Raoul Bova ha appena ricevuto una notizia davvero superlativa e fantastica: cos’è esattamente accaduto, che gioia!

Raoul Bova può esultare! Proprio pochissimi istanti fa, l’attore romano ha ricevuto una notizia davvero fantastica. Di che cosa parliamo esattamente? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, procediamo con ordine. Proprio ieri, Mercoledì 21 Aprile, è andata in onda la prima puntata di “Buongiorno mamma!”. A distanza di pochissime settimane dal finale di “Svegliati amore mio”, la miniserie interpretata dalla grandi Sabrina Ferilli e da Ettore Basso, Mediaset ha proposto un vero e proprio capolavoro televisivo.

Liberamente ispirato ad una storia vera e interpretato dal fior fiore della recitazione italiana, la fiction farà compagnia il pubblico italiano fino al 26 Maggio. Cosa sarà successo, però, dopo la prima puntata? Ebbene: a distanza di pochissime ore dal suo debutto, Raoul Bova ha ricevuto una splendida notizia. Ecco tutti i dettagli.

Raoul Bova, fantastica notizia dopo il debutto di “Buongiorno mamma!”: cos’è successo

Il debutto di “Buongiorno mamma!”, come dicevamo precedentemente, è avvenuto proprio ieri, Mercoledì 21 Aprile. Ecco, ma come sarà andata? In termini di ascolti televisivi, per intenderci, la prima puntata della nuova fiction avrà conquistato il pubblico italiano? Assolutamente si! E, diciamoci la verità, non avevamo assolutamente alcun dubbio.

Nonostante l’esordio della fiction televisiva con Raoul Bova si “scontrava” con il ritorno di Albero Angela su Rai Uno, ha registrato degli ascolti televisivi davvero impressionante. Una notizia davvero fantastica, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, avrà riempito il cuore di gioia all’attore romano, ma anche a tutti gli incredibili interpreti. Pensate, da quanto si apprende dagli ultimi ascolti Tv, sembrerebbe che la prima puntata di “Buongiorno mamma!” abbia registrato esattamente il 18% di share, pari a più di 3 milioni e mezzo di spettatori. Insomma, un risultato davvero incredibile, c’è da ammetterlo.

Cosa ne pensate voi? Avete seguito la prima puntata di “Buongiorno mamma!”? E, soprattutto, avete letto le anticipazioni della seconda puntata? Non vediamo l’ora arrivi Mercoledì prossimo.