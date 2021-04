Rosaria Cannavò è una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi, ma sapete chi è il suo attuale fidanzato e gli ex amori? La vita privata.

Era il momento che più aspettavamo con ansia e, finalmente, è arrivato: il ritorno di Rosaria Cannavò in tv. In compagnia di Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera, l’ex ballerina di “Buona Domenica” ritornerà sul piccolo schermo nelle vesti di naufraga. Si, avete letto proprio bene: a partire da questa sera, Mercoledì 22 Aprile, la splendida siciliana sarà ufficialmente una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi. Cosa sappiamo, però, su di lei?

Dal punto di vista professionale e lavorativo, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Nel suo passato televisivo, infatti, Rosaria Cannavò è stata la ballerina di punta di diversi programmi televisivi. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita privata? Attualmente, quindi, la giovanissima siciliana ha un fidanzato? Scopriamo insieme ogni cosa.

Rosaria Cannavò, chi è il suo fidanzato? Conosciamo la sua vita privata

Cosa sappiamo esattamente sulla vita privata di Rosaria Cannavò? Prima di poter scoprire se, attualmente, ha un fidanzato oppure no, siete curiosi di conoscere tutti gli ex amori della splendida siciliana? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la giovanissima Cannavò conti due storie d’amore con due volti davvero famosissimi. Si, avete letto proprio bene: a distanza di tempo, Rosaria è stata fidanzata con due conosciutissimi calciatori. Di chi parliamo esattamente? Ebbene: facciamo riferimento ad Antonio Cassano e Christian Panucci. Le “sorprese”, però, non sono affatto terminate qui. Sembrerebbe, inoltre, che Rosaria sia stata anche sposata con Andrea Berti.

Adesso, però, ha un fidanzato? Dopo la fine del suo matrimonio con Andrea Berti, quindi, il cuore di Rosaria Cannavò è ritornato a battere? Sembrerebbe proprio di si. E ce lo confermano, tra l’altro, gli scatti social che sono spuntati su Instagram. Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni su di lui. Fatto sta che, da quanto traspare da questi scatti, sembrerebbe che i due siano legati da un sentimento fortissimo.

Come vivrà questa esperienza a L’Isola dei Famosi? Staremo a vedere!