Spunta la foto ricordo delle nozze di Samanta Togni, attualmente su Rai 2 a I Fatti Vostri, con suo marito Mario: l’immagine è dolcissima.

La vediamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì al fianco di Giancarlo Magalli nella conduzione de I Fatti Vostri su Rai 2: Samanta Togni, dopo aver fatto parte per tanti anni del famosissimo show di Rai 1 Ballando con le stelle, ha deciso di dare una svolta alla sua carriera e lo sta facendo in maniera egregia mostrando di essere una spalla perfetta per Magalli. La bellissima ballerina che per ben quindici anni ha incantato il pubblico sul palco di Ballando con il suo straordinario talento, è dal 2019 ufficialmente in coppia con il chirurgo plastico napoletano Mario Russo.

Dopo aver reso pubblica la loro storia, lui e Samanta sono convolati a nozze a febbraio 2020. Il marito della Togni ha vissuto per anni nel Regno Unito dove ha portato a termine la specializzazione nel suo ramo professionale. I due si sono conosciuti in treno, come aveva rivelato al programma Vieni da me. Ieri è stato il compleanno di Samanta e Mario ha voluto dedicare un dolcissimo post su Instagram all’amatissima moglie. L’immagine è quella del giorno del loro matrimonio.

Samanta Togni, la bellissima dedica di suo marito Mario: avete visto com’erano belli il giorno delle nozze?

In occasione del suo quarantesimo compleanno, la Togni ha ricevuto una dolcissima sorpresa da suo marito. Con una dedica su Instagram, lui ha postato una foto che ritrae la coppia nel giorno del matrimonio: bellissimi e molto eleganti, entrambi appaiono sorridenti e al massimo della forma. “…..’guardare insieme nella stessa direzione’!! Questa è la nostra forza ed è proprio questo quel segreto che oggi ci permette di sognare ancora, e che nel futuro ci permetterà di festeggiare insieme, per sempre!”, si legge nel post.

Avete visto quanto sono belli Samanta e suo marito? Sono praticamente il ritratto dell’amore e della felicità, complimenti!