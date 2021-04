La sorella di Stefano De Martino, Adelaide, avrebbe trovato l’amore: lui è l’attore di una serie di successo, gli scatti su Instagram.

Molti la conoscono come sorella di Stefano De Martino, ex ballerino che dai banchi del talent show Amici a cui partecipò molti anni fa, ha sfondato in tv come showman di diversi programmi in prima serata. Adelaide De Martino è molto seguita su Instagram: di sei anni minore del fratello, è la secondogenita della famiglia De Martino e come i suoi fratelli è cresciuta a Torre Annunziata (Napoli).

Proprio sul popolare social network, la ragazza che oggi vive a Milano, ha postato una serie di scatti che la ritraggono insieme ad un ragazzo: che abbia trovato l’amore? Sembrerebbe di sì e a rivelarlo è un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi. Nelle foto, la coppia appare felice e innamorata, ma chi è il ragazzo in questione? Ebbene, lui è un noto attore e fa parte di una serie tv famosissima! Scopriamo di chi si tratta.

Adelaide De Martino, chi è il suo fidanzato: ha recitato in serie di grandissimo successo

Secondo il noto settimanale, Adelaide De Martino si sarebbe fidanzata con Emanuele Vicorito. I fan di Gomorra ricorderanno sicuramente di averlo visto nei panni del personaggio di O’ Pop. A conferma di quanto rivela Oggi, il post di Adelaide su Instagram che non lascerebbe dubbi.

Vicorito è nato a Napoli il 5 dicembre 1989. Inizia a recitare giovanissimo: nel 2005 recita per la prima volta nel film collettivo All the Invisible Children, presentato alla Mostra di Venezia. E’ solo nove anni dopo però che la sua carriera spicca il volo con L’oro di Scampia di Marco Pontecorvo. Protagonista del cortometraggio Bellissima di Alessandro Capitani, vincitore del David di Donatello nel 2016, ha partecipato alla prima stagione di Gomorra e anche nella soap partenopea Un posto al sole e nella fiction La squadra.

E poi, lo ricordate nella fiction di Rai 1 Il commissario Ricciardi, con il bravissimo Lino Guanciale?