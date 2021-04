Un posto al sole, Simon Grechi è Pietro Abbate: ma sapete dove l’abbiamo visto? Ha partecipato ad un famoso reality.

Un posto al sole è una soap opera in onda da anni, esattamente dal 1996, su Rai 3. Ambientata a Napoli, la trama risulta essere decisamente avvolgente, incentrata sulle vicende dei numerosi abitanti di Palazzo Paladini. Anche se, ogni volta, siamo sorpresi da nuove entrate. Questa volta, siamo stati spiazzati dall’ingresso di un personaggio che sta destando un certo mistero. Lui è Pietro Abbate, interpretato dall’attore Simon Grechi.

Non tutti, ricordano, che Grechi oltre ad aver preso parte ad altre pellicole, è stato anche concorrente in un famoso reality: ricordate di quale stiamo parlando?

Forse non tutti ricordano, ma l’attore oggi presente in Un posto al sole, ovvero Simon Grechi, che interpreta il misterioso Pietro Abbate, è stato concorrente in un famoso reality. Ricordate quale? Impossibile dimenticare! Ma se proprio non riuscite a rammentare, ve lo sveliamo noi!

Simon Grechi è stato il concorrente del Grande Fratello, nella sesta edizione, dove qui, è riuscito ad arrivare fino alla semifinale. In seguito a questa esperienza, intraprende la strada della recitazione. Infatti, Grechi ha interpretato numerosi personaggi, ottenendo sempre un grande successo.

Oggi, è presente nella soap opera Un posto al sole, nelle vesti dell’enigmatico Pietro Abbate. Il suo personaggio sta destando grande attenzione, dato che, i telespettatori sono curiosi di scoprire chi sia realmente, e quanto possa essere forte il suo legame con i presenti. Ovviamente, per scoprire tutta la sua storia, non bisogna fare altro che seguire le puntate dell’amatissima e seguitissima soap opera.