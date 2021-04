Veronica Pivetti, sapete chi è stato il suo ex marito? Lo conosciamo benissimo: è un attore che ha recitato in una famosa soap opera.

Il momento tanto atteso è, finalmente, arrivato. A partire da questa sera, Giovedì 22 Aprile, la splendida Veronica Pivetti ritornerà in onda su Rai Tre con la nuova ed imperdibile edizione di “Amore Criminale”. Diretta da Matilde D’Errico, la trasmissione si propone di raccontare la storia di donne che vivono un amore malato. E che, purtroppo, le fanno andare incontro ad un destino davvero infelice: la morte. In attesa, però, di scoprire quali storie racconterà stasera Veronica Pivetti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei?

Attrice e conduttrice televisiva di un certo calibro, Veronica Pivetti decanta di un successo davvero assoluto. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? A quanto pare, attualmente, sembrerebbe che l’attrice milanese sia single. Nel suo passato, però, conta un matrimonio. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: chi è il suo ex marito? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, anche lui è un attore famosissimo.

Veronica Pivetti, l’ex marito è un attore famosissimo: sapete chi è?

Dell’aspetto professionale e lavorativo della splendida Veronica Pivetti, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Sulla sua vita privata, invece? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero minime. Attualmente, sembrerebbe che sia single. Ma, come dicevamo precedentemente, l’attrice milanese è stata sposata.

Ecco, ma chi è esattamente l’ex marito di Veronica Pivetti? Ovviamente, vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Quello che adesso vi anticipiamo è che, così come lei, anche il suo ex consorte è un famosissimo attore. E, tra l’altro, l’abbiamo visto recitare in un’apprezzatissima soap opera italiana, “Vivere”. Ecco, ma di di chi parliamo? La risposta è piuttosto semplice: Giorgio Ginex. Convolati a nozze nel 1996, la coppia si è detta addio nel 2000. Il motivo? Non lo sappiamo! Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, il loro matrimonio non è affatto durato molto.

Cosa ci dite voi? Sapevate che Veronica Pivetti fosse stata sposata con il famoso Giorgio Ginex?