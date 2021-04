Idolo indiscusso che ha segnato una generazione di adolescenti, com’è cambiato Zac Efron dai tempi di “High School Musical”: sapete com’è diventato oggi?

“High School Musical” fu un vero e proprio successo nel lontano 2006 che conquistò giovani e adolescenti di tutto il mondo. Tra i protagonisti c’era l’affascinante e promettente Zac Efron, talentuoso e giovanissimo attore che nel corso degli anni è diventato una vera stella di Hollywood: sapete com’è diventato oggi? L’artista, classe 1987, originario di San Luis Obispo, è oggi uno degli interpreti più apprezzati e seguiti, un vero idolo. Prima di approdare al musical che lo ha reso famoso in tutto il mondo, il giovane artista ha recitato in alcune celebri serie tv, come “E.R. – Medici in prima linea” e “Summerland”. Di grande rilievo la sua interpretazione in “Ted Bundy – Fascino criminale” del 2019. Siete curiosi di vedere com’è oggi la celebre star?

Zac Efron, com’è oggi la star di “High School Musical”?

Una carriera brillante non solo nel cinema, ma anche nelle vesti di cantante e di produttore cinematografico. Il talentuoso interprete ha continuato a recitare dedicandosi al cinema, con qualche piccola apparizione in televisione. Lo abbiamo ammirato nel film “Baywatch” e “Cattivi vicini” e nella serie che porta il suo nome, “Zac Efron: con i piedi per terra” in cui gira il mondo, raccontando tematiche di grande rilievo sociale insieme all’imprenditore Darin Olien. L’attore vanta un numerosissimo seguito su Instagram: il suo account conta oltre quarantacinque milioni di follower. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e candidature, confermandosi uno dei volti più talentuosi della recitazione americana. Oggi, il celebre attore vanta ancora un fascino indiscusso, sebbene sia molto diverso rispetto al giovane che conquistò il pubblico nel lontano 2006. È, ovviamente, cresciuto, ma il suo sorriso è rimasto lo stesso: siete curiosi di vederlo? Ecco uno scatto recente dal suo profilo Instagram.

Sempre affascinante e carismatico, l’attore continua ad essere un idolo e un interprete acclamato, lo riconoscete?