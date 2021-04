Nel corso del daytime di Mercoledì 21 Aprile, Rudy Zerbi ha convocato Sangiovanni e Deddy per una comunicazione importante.

Continuano alla grande le avventure di tutti i ragazzi rimasti nella scuola di Amici. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa ventesima edizione del talent, le puntate del serale si stanno rivelando davvero imperdibili. Tra esibizioni da togliere il fiato, guanti di sfida e, perché no, anche qualche piccolo “scontro” tra professori, l’appuntamento del Sabato sera con il programma di Maria De Filippi non sta affatto deludendo i suoi cari ed affezionati telespettatori.

Manca pochissimo alla messa in onda della sesta puntata del Serale di Amici, eppure, nonostante questo, Rudy Zerbi, come mostrato nel daytime di Mercoledì 21 Aprile, non si è affatto trattenuto nei confronti di due componenti della sua squadra. “Le regole vanno rispettate”, sono proprio queste le esatte parole che il professore di canto ha detto ai due ragazzi una volta lette tutte le loro “inadempienze”. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo!

Rudy Zerbi convoca Sangiovanni e Deddy per una comunicazione importante: cos’è successo

Sappiamo benissimo che, oltre alla parte “comica” e divertente, Rudy Zerbi ha sempre mostrato una forte propensione per il rispetto delle regole. I ragazzi di Amici vivono e convivono all’interno di una scuola. E come tale, quindi, ci sono delle regole da rispettare. È proprio per questo motivo che, come mostrato dal daytime di Italia Uno di Mercoledì 21 Aprile, il professore di canto non ha affatto potuto fare a meno di convocare Sangiovanni e Deddy, i due cantanti del suo team.

Dopo aver letto una serie di inadempienze che i ragazzi hanno compiuto in questi ultimi giorni, Rudy Zerbi ha ribadito quanto siano importanti queste regole e quanto, soprattutto, sia importante che tutti loro le rispettino. In primis, quindi, loro!

“Siete in una scuola: le regole devono essere seguite”, dice Rudy Zerbi ai suoi due cantanti della squadra. “Finché siete qui dentro, mi dispiace, ma dovete rispettarle”, ha continuato a dire a Sangiovanni e Deddy, visibilmente dispiaciuti per quanto stesse accadendo.

“Se non vuoi seguirle, sei liberissimo di andare”, ha concluso Rudy Zerbi con Sangiovanni. Cosa succederà?