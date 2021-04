Alessandro Borghi, splendida notizia: l’annuncio è appena arrivato

Splendida notizia per i fan di Alessandro Borghi, l’annuncio è appena arrivato: ecco di che cosa si tratta

Alessandro Borghi è uno degli attori più amati del momento. Nato a Roma il 19 settembre 1986, incomincia a lavorare come stuntman fra nel 2005 per poi passare a piccoli ruoli in sceneggiati televisivi. Esordisce al cinema nel 2011 con il film Cinque e con il film Non essere cattivo vince il premio NuovoImaie Talent Award come miglior attore italiano esordiente e viene nominato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2016. Raggiunge il successo con la serie televisiva Suburra, prodotta da Netflix. Nella serie tv, Borghi interpreta il ruolo di Aureliano Adami. Dopo Suburra, interpreta il ruolo di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle con cui vince il Premio Pasinetti speciale al film e ai migliori attori, il Premio Brian, il Premio FEDIC alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il David di Donatello come miglior attore protagonista. È stato poi protagonista del kolossal italiano prodotto da Rai Cinema, Il primo re, versione rivisitata del mito di Romolo e Remo. Di recente, invece, è stato protagonista della co-produzione internazionale Diavoli, serie televisiva tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed ambientata nel mondo dell’alta finanza londinese.

Alessandro Borghi, splendida notizia: di cosa si tratta

Arriva una splendida notizia per i fan di Alessandro Borghi. La pagina social ufficiale di Sky ha pubblicato uno straordinario annuncio: “Alessandro Borghi e Patrick Dempsey qui per dirvi che le riprese di Diavoli 2 sono ufficialmente iniziate”. La pagina di Sky ha poi aggiunto: “Il vostro venerdì continua a migliorare, lo sappiamo“.

⚠️ Alessandro Borghi e Patrick Dempsey qui per dirvi che le riprese di #Diavoli2 sono ufficialmente iniziate ⚠️

(Il vostro venerdì continua a migliorare, lo sappiamo) Pubblicato da Sky su Venerdì 23 aprile 2021

I due attori sono dunque al lavoro per la seconda stagione dell’attesissima serie televisiva. Diavoli è tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed ambientata nel mondo dell’alta finanza londinese. La serie tv è co-prodotta e trasmessa da Sky Atlantic e girata in lingua inglese. Nella versione italiana, Borghi ha deciso di non auto-doppiarsi, recitando dunque con la voce di Andrea Mete. Oltre a Borghi e Patrick Dempsey, nel cast di Diavoli è presente anche Kasia Smutniak.