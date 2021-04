Amici 20, comunicazione importante per un allievo del talent: “Vediamo il filmato”, cos’è successo?

La 20 esima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. La gara tra i concorrenti diventa sempre più avvincente, anche perché adesso sono divisi in squadre, ma ne vincerà solo uno! E in attesa di scoprire come andrà la puntata di domani sera, sabato 23 aprile, e chi sarà l’eliminato ( se volete leggere le anticipazioni e non temete spoiler, cliccate qui!), per i ragazzi è arrivata una comunicazione importante. O meglio, per uno dei ragazzi. A comunicare tutto è stata Maria De Filippi, collegata con l’audio nella casetta. I concorrenti hanno atteso con ansia e un po’ di preoccupazione di scoprire cosa fosse accaduto. Poi, un filmato ha svelato tutto. Ecco di cosa si tratta.

Amici 20, comunicazione importante per un allievo del talent: l’annuncio di Maria De Filippi

Comunicazione importante per uno dei cantanti di Amici 20. Qualche giorno fa, Maria De Filippi si è collegata con loro per comunicare che Lady di Sangiovanni è disco di platino. Ebbene, oggi la bella notizia è arrivata a Aka7even: la sua Mi Manchi è disco d’oro! Una gioia immensa per il cantante napoletano, che non ha trattenuto l’emozione: “Che bello, mamma mia!”, ha esclamato, dopo aver visto sul video l’annuncio. Tutti i suoi compagni si sono complimentati con lui, abbracciandolo e congratulandosi. E, proprio come per Sangiovanni, anche Aka potrà festeggiare il traguardo ottenuto con torta e pizza.

“Sono contentissimo. Sono stato quattro anni a cercare di uscire, di fare qualcosa, di ripagare tutti i sacrifici. Questa è la risposta a tutto quello che è successo in questi anni. I miei genitori che mi appoggiavano, tutti i soldi che abbiamo speso, tutti i sacrifici fatti, il sudore, la canzoni scritte in uno scantinato…”, sono le parole di Aka, che ringrazia soprattutto Maria De Filippi: “Questo disco è soprattutto tuo, senza di te Mi manchi non sarebbe nemmeno uscita”

E proprio per la conduttrice, Aka fa un gesto bellissimo: “Vorrei che la targa la tenessi tu nel tuo ufficio”. Insomma, una grande gioia per il cantante! E voi, siete tra i numerosissimi ascoltatori di Mi Manchi?