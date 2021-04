Nella puntata di Sabato 24 aprile, di Amici di Maria De Filippi ci saranno due amatissimi ospiti: nessuno se l’aspetta.

Siamo ormai giunti alla fase Serale del tanto amato e seguitissimo programma Amici di Maria De Filippi. In queste puntate ci siamo lasciati avvolgere dalle esibizioni di ballerini e cantanti, anche se, non sono mancati attimi di ‘scontri’ tra gli insegnanti, che sembrano più agguerriti che mai. Le prime eliminazioni hanno lasciato i telespettatori stupiti, dato che, tutti gli allievi hanno goduto fin dall’inizio di un certo appoggio da parte del pubblico.

Sappiamo, la puntata del Serale dovrebbe essere registrata il giovedì, e ieri sera, 22 aprile, sono girate sui vari social le prime voci, di come possa essere andato questo nuovo appuntamento. Così, abbiamo avuto modo di scoprire le anticipazioni di Amici. E Siamo in grado di dirvi anche chi sono gli ospiti tanto attesi di domani, sabato 24 aprile.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Amici 20, chi sono gli ospiti di sabato 24 aprile: non ci credereste mai, arrivano loro

Domani, sabato 24 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show che da anni riesce, sempre, a riscuotere un successo davvero incredibile. La puntata di domani, è stata registrata giovedì 22 aprile, e sui social sono circolate le prime voci, e sono stati svelati gli esiti delle sfide, e cosa esattamente accadrà. Un appuntamento che sarà anche animato da due grandi ospiti.

Siete curiosi di scoprire chi sono? Ebbene, sicuramente resterete super felici, dato che sono due amatissimi artisti. Loro sono Annalisa, l’ex allieva proprio di Amici, che ci allieterà con la sua voce, e il mitico Nino Frassica.

Due grandi artisti, e personaggi famosissimi del mondo dello spettacolo, che ci accompagneranno per alcuni minuti nella puntata che andrà in onda domani, sabato 24 aprile. E allora, tutti sintonizzati su canale 5 per seguire l’appuntamento imperdibile di Amici di Maria De Filippi.