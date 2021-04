Spunta una foto di Claudio Baglioni sul suo profilo instagram, si tratta di uno scatto del passato: com’è cambiato in questi anni.

Proprio questa sera, venerdì 23 aprile, ci sarà la seconda puntata dello show di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Il primo appuntamento ci ha coinvolto in maniera esilarante, ma non sono mancate le emozioni. Uno spettacolo che ha riscosso grande apprezzamento, e gli ascolti sono evidenti, dato che, il giorno dopo, il duo comico è stato sorpreso da una fantastica notizia. Ebbene, tra poche ore una nuova puntata ci sorprenderà, e saranno numerosi gli ospiti.

Tra di loro, non possiamo non citare Claudio Baglioni, anche lui presente nello show di Pio e Amedeo. Oggi, l’artista è famosissimo, la sua fama è immensa, e ovviamente non conosce confini, dato che ha iniziato a conquistare con la sua voce fin da giovanissimo. Ma vi chiediamo, ricordate com’era tanti anni fa?

Claudio Baglioni sorprende in uno scatto del passato: com’è cambiato in questi anni

Claudio Baglioni è sicuramente uno degli artisti più amati ed apprezzati del panorama musicale; la sua voce ha conquistato proprio tutti, scalando le classifiche, e raggiungendo l’amore del pubblico. Fra poche ore, l’artista sarà presente in qualità di ospite nello show di Pio e Amedeo, e sicuramente avremo modo di sentirlo cantare.

Baglioni oltre ad essere un grande artista, è anche un personaggio dello spettacolo molto amato. Attivo sui social, andando a curiosare sul suo profilo instagram, la nostra attenzione si è concentrata su una delle foto di quando era giovane: ricordate com’era prima? Osservate lo scatto in basso.

Il cantante, in basso al post pubblicato, ha riportato: “Prove del tour 1986”, sembrerebbe, quindi, che lo scatto risalga a quell’anno. Ovviamente gli anni sono passati, come per tutti, ma possiamo dire che Claudio Baglioni è sempre un uomo dal grande fascino, e dall’eleganza semplice.