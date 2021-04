Domenica In, ospiti 25 aprile: c’è anche l’amatissima concorrente del GF Vip 5; tutte le anticipazioni della prossima puntata.

Tutto pronto per una nuova puntata di Domenica In. Come sempre, a partire dalle 14.00, anche domenica 25 aprile Mara Venier terrà compagnia al pubblico di Rai Uno. Una nuova puntata ricca di ospiti, di informazione ma anche di intrattenimento. Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni della prossima puntata? A fornirle in anteprima è Tv Blog. C’è un’ottima notizia per i telespettatori del GF Vip 5: in studio a Domenica In un’amatissima protagonista del reality show. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, ospiti 25 aprile: in studio con Mara Venier anche una protagonista del GF Vip 5

Domenica 25 aprile, su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre, la puntata si aprirà con la consueta parentesi dedicata all’attualità e, nello specifico, agli aggiornamenti sul Covid. Interverranno il Ministro della Salute Speranza, il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco, la virologa Maria Rita Gismondi e il giornalista Aldo Cazzullo.

In studio da Mara Venier ci sarà anche Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. La vicenda è ritornata sotto i riflettori nelle ultime settimane, dopo la segnalazione di una ragazza russa, Olesya, che poi si è rivelata non essere Denise.

E anche il capitolo dedicato al mondo dello spettacolo è ricchissimo: ci saranno due amate attrici, Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, e Claudia Pandolfi, protagonista della nuova fiction di Rai Uno Chiamami ancora amore. Ma c’è una bellissima notizia anche per gli appassionati dell’ultima edizione del GF Vip 5: in studio, per una lunga intervista, ci sarà Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese è stata una delle concorrenti più amati della quinta edizione del reality show: sarà super interessante scoprire come risponderà alle domande della Zia Mara.

Insomma, le anticipazioni parlano chiaro: sarà una puntata davvero imperdibile. Domenica tutti sintonizzati su Rai Uno, alle ore 14.00!