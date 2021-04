Fiorella Mannoia, confessione inaspettata: il retroscena sulle nozze con Carlo Di Francesco, celebrate lo scorso febbraio.

Un amore che dura oltre 15 anni, anche se hanno reso nota la loro relazione solo nel 2017. È quello che lega Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, di 26 anni più giovane di lei, convolati a nozze lo scorso 22 febbraio. Entrambi volti noti della musica, i fan di Amici hanno conosciuto Carlo nelle vesti di insegnante di canto nella scuola più famosa della tv, dove ha dimostrato serietà e professionalità. E per la prima volta, qualche giorno fa, la cantautrice parla del suo matrimonio, in un’intervista al Corriere della Sera. Un’intervista nella quale la Mannoia rivela anche un inaspettato retroscena sulla scelta di celebrare il matrimonio proprio in piena pandemia di Covid. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ecco le parole della cantante a Il Corriere della Sera.

Fiorella Mannoia e le nozze con Carlo Di Francesco: il retroscena sulla scelta di sposarsi in piena pandemia

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi lo ricorderanno dietro il bancone dei professori di canto del talent. Parliamo di Carlo di Francesco, che da qualche mese è il marito di Fiorella Mannoia. Come mai hanno deciso di sposarsi solo adesso? “Dopo 15 anni ci siamo detti perché no?”, confessa la cantante. Che rivela anche un altro motivo per cui hanno deciso di celebrare le nozze nonostante il Covid: “L’abbiamo fatto in periodo covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in otto – dieci, nessun paparazzo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Cosa è cambiato tra loro dopo il matrimonio? “Solo la fede al dito”, risponde Fiorella scherzando. “Quando discutiamo posso minacciarlo che divorzio!”. E voi, cosa pensate di questa coppia?