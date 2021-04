Giorgia è una famosissima cantante, ma sapete chi è il suo compagno? Lo conosciamo benissimo: è un ex professore di Amici, di chi si tratta!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giorgia. Voce di tantissimi singoli di successo, la cantante romana decanta un successo davvero clamoroso. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo esattamente nel 1993, in un vero e proprio batter baleno, la dolcissima Todrani ha immediatamente cavalcato la cresta dell’onda. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Ad esempio, cosa occorre sapere sulla sua attuale vita privata? Dopo la storia d’amore con Alex Baroni, la cantante romana è riuscita ad aprire nuovamente il suo cuore? Sembrerebbe proprio di si.

Ebbene, a questo punto la domanda sorge spontanea: chi è il compagno di Giorgia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, lo conosciamo benissimo. Perché? Beh, la risposta è semplice: è stato un ex professore di Amici. E, spesso e volentieri, l’abbiamo visto nel medesimo talent in qualità di giudice. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme!

Giorgia, chi è il compagno? Lo conosciamo benissimo!

Cosa sappiamo esattamente sulla vita privata di Giorgia? Attualmente, come dicevamo precedentemente, la cantante romana è fidanzata? Assolutamente si! Ecco, ma chi è il suo compagno? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il fidanzato di Giorgia è un volto molto conosciuto ed affermato della danza italiana. Di chi parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: Emanuel Lo. Si, avete letto proprio bene.

Proprio l’ex professore di Amici, nonché uno dei più grandi coreografi dell’hip-hop, è il compagno di Giorgia. I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbero essere una coppia a tutti gli effetti dal 2004. Non sappiamo esattamente come i due si siano incontrati, sia chiaro. Fatto sta che, da circa dodici anni, Giorgia ed Emanuel Lo fanno coppia fissa. Ed ancora adesso continuano ad amarsi davvero alla follia. Ce lo confermano, tra l’altro, i numerosi scatti di coppia che, spesso e volentieri, condividono sui rispettivi canali social.

Voi sapevate che il compagno di Giorgia fosse Emanuel Lo?