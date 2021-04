Giovanni Caccamo ha da pochissimo fatto un incredibile annuncio: cosa accadrà proprio a breve.

Artista dal talento straordinario, Giovanni Caccamo in questi anni ne ha fatta di strada. Negli ultimi tempi lo stiamo vedendo ad Amici di Maria De Filippi, dove in collegamento in Dad, fa lezione con i ragazzi, accompagnandoli con la sua arte in questo percorso all’interno della scuola.

Come abbiamo espresso, il cantante, ha da pochissimo, tramite il suo profilo instagram, manifestato un grande annuncio. Una notizia che già nelle precedenti settimane aveva svelato, ma che accadrà proprio oggi: cosa sta per succedere?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Giovanni Caccamo, sta per accadere fra poche ore: annuncio incredibile!

Giovanni Caccamo è certamente uno dei cantautori più amati ed ascoltati, con la sua voce riesce ad immergere gli ascoltatori nel pieno delle parole da lui cantate. Divenuto particolarmente noto dopo aver vinto tra le nuove proposte il Festival della canzone italiana nel 2015, con il brano Ritornerò da te, in questi anni, ne ha fatta di strada. Oggi, le sue canzoni sono ascoltatissime!

Come abbiamo anticipato, Caccamo sul suo profilo social, ha pubblicato da pochissimo un post che non lascia spazio a dubbi: accadrà proprio fra poche ore. Ma esattamente di cosa parliamo? Ebbene, come lui ha riportato: “Aurora with Willem Dafoe… Dalle ore 17:00 sul mio canale Youtube! Palazzo Vecchio, in questo cortometraggio, diventa ‘madre’ delle arti, grembo di una nuova bellezza che fiorisce…. rinascere significa avere un nuovo sguardo sul mondo…”, (come potete qui vedere).

Avete capito bene, proprio oggi l’uscita di Aurora: una notizia fantastica per i suoi migliaia di fan. Ma ci avete fatto caso? Con lui un importante e famoso attore internazionale: Willem Dafoe, un artista che ci ha accompagnato con la sua brillante interpretazione in tantissimi film di successo: l’avreste mai detto? Giovanni Caccamo ha spiazzato proprio tutti!