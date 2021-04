Splendida notizia per gli appassionati di How I met your mother: arriva lo spin off e la protagonista sarà proprio lei.

È una delle serie tv comedy più amate di sempre. E finalmente avrà un sequel. Parliamo di How I Met Your Mother, la sitcom entrata nel cuore di appassionati di tutto il mondo. Ebbene, sta per arrivare How I Met Your Father, spin off ufficiale della serie cult, composta da nove stagioni e trasmessa dal 2005 al 2014. Quale sarà la trama della nuova sempre e, soprattutto, chi sarà la protagonista? Si tratta di un’amatissima attrice, volto di una tra le serie più amate. Scopriamo tutto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

How I met your mother, arriva lo spin off: quale sarà la trama e chi sarà l’attrice protagonista

“Today is a good day!”. Non trattiene l’entusiasmo Hilary Duff, che con un post su Instagram annuncia la protagonista della nuova serie How I Met Your Father, spin off di How I Met yout Mother. L’amatissima protagonista di Lizzie McGuire interpreterà Sophie, la mamma, che come Ted Mosby racconterà ai suoi figli come ha conosciuto il loro papà. Proprio come nella serie cult, anche Sophie farà parte di un gruppo di amici, alle prese con i problemi quotidiani della vita. Lo spin off sarà composto da 10 episodi e, secondo le prime indiscrezioni, lo stile di regia sarà molto simile a quello della serie cult.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff)

Ma le due serie saranno collegate tra loro? E, soprattutto, vedremo alcuni dei vecchi protagonisti anche nello spin off? A chi non piacerebbe rivedere insieme Ted, Robin, Barney Marshall e Lily? Al momento, però, non ci sono notizie ufficiali al riguardo. Quel che è certo è che i fan non vedono l’ora di ridere, ma anche riflettere, con le vicende di Sophie e dei suoi amici. E voi, siete felici per la notizia?