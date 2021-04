Isola dei Famosi, arriva una brutta notizia: nessuno se lo sarebbe aspettato

Brutta notizia in arrivo per L’Isola dei Famosi, veramente nessuno se lo sarebbe aspettato: adesso che cosa succede?

L’Isola dei Famosi è giunto alla quindicesima edizione. Dopo un anno sabbatico, dovuto sia agli ascolti che alla pandemia di Covid-19, il reality show è tornato in onda su Canale 5. Il format è più o meno lo stesso, ma ci sono stati importanti cambi al vertice del programma. La conduzione infatti è passata da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi, per il ruolo di inviato invece è stato scelto Rosolino e gli opinionisti sono Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Isola dei Famosi, brutta notizia: cos’è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il giovedì, come sappiamo, la puntata viene registrata perchè contemporaneamente va in onda anche la versione spagnola del reality show. Nella puntata di ieri sera ci sono stati quattro nuovi ingressi che sembrano già aver smosso la situazione. In Palapa, infatti, ci sono stati diversi scontri e molti di questi hanno visto protagonista Gilles Rocca. Fariba si è salvata al televoto, ma è stata mandata nuovamente in nomination insieme a Vera Gemma. Una delle due dovrà lasciare l’isola nella prossima puntata, ma potrebbe raggiungere Beatrice Marchetti su Playa Esperanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Subito dopo la puntata di ieri sera, però, è arrivata una brutta notizia per la produzione del reality show. Gli ascolti infatti, almeno per la puntata del giovedì, sembrano non decollare. Il programma ieri sera ha fatto registrare un record negativo. L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al televisore 2,8 milioni di spettatori con un share del 16,9%, il più basso di sempre per questa edizione. La gara degli ascolti è stata vinta dalla fiction di Raiuno Un passo dal cielo con ben 4,9 milioni e il 21,6%. Come reagirà la produzione di fronte a questo trend negativo?