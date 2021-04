Cosa ha indossato Elettra Lamborghini per la nuova puntata de L’Isola dei Famosi: i dettagli del suo look e l’inaspettato costo delle scarpe.

Puntata scoppiettante a L’Isola di Famosi: i nuovi ingressi hanno già destabilizzato gli altri naufraghi e le polemiche sono già cominciate. Le new entry non hanno risparmiato commenti e critiche al gruppo in gioco da quasi due mesi e tutto lascia presagire che presto ci saranno scintille. Inoltre, Paul Gascoigne ha dovuto rinunciare a proseguire la sua avventura honduregna per problemi di salute: l’ormai ex naufrago, che tanto ci ha fatto divertire ma che ha anche dato tanto da parlare, si trova in albergo e si è collegato con lo studio per salutare il pubblico.

Per quanto riguarda Ilary e il trio degli opinionisti, anche stasera hanno dato tutti il meglio di sé. Avete notato il look di Elettra Lamborghini? Scopriamo nel dettaglio cosa ha indossato l’ereditiera: il prezzo delle scarpe però non è quello che immaginate!

Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini: prezzo e dettagli del look

Sempre iconica in tutto, Elettra non è stata da meno neanche nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi. I suoi outfit destano immancabilmente curiosità e non sono pochi coloro che vogliono conoscerne tutti i particolari. La simpatica cantante di “Pem Pem” ha scelto di stupire anche stavolta con un vestito bianco corto con maniche lunghe, scollo rotondo e con la chiusura lampo posteriore.

Il marchio dell’abito è Pierre Balmain, e il suo costo è di 1,290 Euro. Il dettaglio inedito è rappresentato invece dalle scarpe: un paio di sandali davvero incantevoli ma dal costo decisamente economico rispetto alle cifre a cui ci ha abituati Elettra. I marchio è Primadonna Collection e il prezzo è di 59,99 Euro. Il modello è “sottile tacco alto, design minimal e un cinturino, avvolto alla caviglia”, si legge sul sito del brand.

E a voi è piaciuto lo stile scelto dalla Lamborghini in questa occasione?